El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decretó hoy el cierre de la frontera marítima, aérea y terrestre con su vecina Haití a partir de las 6 de mañana y ordenó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que estén preparados para cumplir con la disposición.

"El mismo gobierno haitiano tiene problemas de control en su territorio; si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de República Dominicana", expresó Abinader.

El gobierno dominicano viene denunciando desde principios de mes la construcción de una obra destinada a canalizar las aguas del río Masacre, que comparten ambos países, con la idea de venderla a agricultores haitianos, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Según el gobierno dominicano, esa obra viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 entre ambas naciones caribeñas, además del Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936.

MIRÁ TAMBIÉN Von der Leyen renueva advertencias a Irán en vísperas del aniversario de la muerte de Amini

"Los promotores de esta obra son empresarios y políticos que buscan garantizar el suministro de agua con fines comerciales", denunció el gobierno.

Este sistema para desviar las aguas del río no cuenta con el aval de Puerto Príncipe, que no obstante "no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales", agregó.

Asimismo, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, mostró su preocupación por esos trabajos de construcción y enfatizó que el proyecto no tiene carácter gubernamental.

El lunes pasado, Abinader había amenazado con el cierre realizando un bloqueo en el río Dajabón, aunque luego tomó la decisión de reanudar la extracción de agua en aras de "garantizar el abastecimiento de agua a los productores" nacionales, si bien las autoridades de Santo Domingo reconocieron que esta era una medida cortoplacista.

MIRÁ TAMBIÉN Exsecretaria de Comercio de Obama es la nueva enviada de Biden a recuperar la economía en Ucrania

(Télam)