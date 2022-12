La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó hoy que vaya a renunciar, exigió al Congreso a que “reconsidere la votación del adelanto de elecciones” y llamó a los legisladores a “reflexionar y actuar de cara a los intereses del país”, luego de que el órgano legislativo no logró impulsar ayer el proyecto para convocar a las urnas en diciembre de 2023.

“Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país. No se escudan detrás de una abstención. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país”, apuntó Boluarte en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima. (Télam)