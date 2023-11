La iraní Narges Mohammadi, encarcelada ganadora del Premio Nobel de la Paz, inició este lunes una huelga de hambre en protesta por lo que, según ella, fue una negativa de la prisión permitir que reciba atención médica, informó la agencia de noticias activista HRANA. La defensora de los derechos de la mujer ganó el premio el 6 de octubre, una decisión que generó reproches de los dirigentes teocráticos de Teherán, que acusaron al comité del Nobel de entrometerse y politizar la cuestión de los derechos humanos. Según HRANA, las autoridades no permitieron a la periodista de 51 años acudir al hospital la semana pasada para recibir tratamiento cardíaco y pulmonar porque se negó a llevar el pañuelo obligatorio para la visita

El poder judicial iraní no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, en tanto que la agencia de noticias activista no citó sus fuentes. "Mohammadi ha iniciado una huelga de hambre para protestar por el hecho de que las autoridades no hayan atendido sus demandas, incluida su negativa a trasladarla a un hospital especializado

Esta privación continúa por orden de las autoridades penitenciarias", es el texto que publicó HRANA. Mohammadi fue sido detenida más de una docena de veces en su vida y esta es su tercera vez en la prisión iraní de Evin desde 2012. Cumple múltiples condenas que suman unos 12 años de prisión por cargos que incluyen la difusión de propaganda contra la república islámica. Reuters/NA NA