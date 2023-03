La Policía de Brasil llamará a declarar al expresidente Jair Bolsonaro y a su esposa, Michelle, en el marco de la investigación sobre el intento de traer joyas regaladas por Arabia Saudita por valor de 16,5 millones de reales (casi 3 millones de dólares) sin declarar y pagar impuestos.

Las declaraciones de ambos debería ser uno de los últimos pasos de la investigación que arranca hoy, dirigida por la Superintendencia de la Policía Federal en San Pablo, informó la agencia de noticias Europa Press.

Los encargados de la defensa del matrimonio Bolsonaro confirman que es muy difícil que no sean citados por la investigación, una vez se tome la declaración, entre otros, del que fuera ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, desde cuya cartera se intentó varias veces recuperar estas joyas, informa el diario brasileñó O Globo.

El exmandatario recibió en octubre de 2021 una gran cantidad de joyas por parte de las autoridades sauditas, entre las que destacan "un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes", todos regalos para quien era en ese momento la primera dama, Michelle Bolsonaro.

Al volver a Brasil, los agentes de aduanas encontraron las joyas en la mochila de uno de los militares que viajaron con la comitiva presidencial y comprobaron que ninguno de los objetos había sido declarado previamente como marca la ley.

Los bienes fueron incautados en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, según información del diario O Estado de São Paulo que luego fue confirmada por otros medios de comunicación.

Desde entonces, los Bolsonaro intentaron en ocho oportunidades recuperar unas joyas que en el momento de ser requisadas estaban en posesión de Marcos Soeiro, ayudante del exministro Albuquerque, a través también del Ministerio de Asuntos Exteriores y la oficina de la Presidencia.

Las autoridades brasileñas no descartan tampoco solicitar a los miembros del Gobierno saudita para confirmar, entre otras cuestiones, si los regalos tenían como destinatarios al matrimonio Bolsonaro, quien estuvo de visita oficial por Medio Oriente a finales de octubre de 2019.

Este supuesto intento por sortear los cauces legales correspondientes podrían suponer varios delitos, explicó este pasado fin de semana el ministro de Justicia, Flávio Dino, entre los cuales está el de peculado y el blanqueo de capitales.

La única forma de recuperar las joyas sería pagando el impuesto obligatorio, el 50% de su valor y una multa del 25% por no declararse a tiempo.

La ley determina que los obsequios recibidos por el Presidente de la República de parte de otros jefes de Estado sean declarados de interés público para componer el patrimonio cultural brasileño.

"Me acusan de un regalo que no pedí ni recibí. No hay ilegalidad de mi parte. Nunca practiqué la ilegalidad", se defendió el ultraderechista exmandatario. (Télam)