La Policía Federal (PF) de Brasil lanzó esta mañana la primera fase de la Operación Lesa Patria, para identificar a los participantes del asalto contra la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero pasado, informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La PF busca reconocer a quienes financiaron o alentaron la invasión de las sedes de los Tres Poderes.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, los sospechosos son investigados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictiva, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos, informó la cadena brasileña O Globo.

En total, ocho órdenes de arresto preventivo y 16 órdenes de allanamiento estaban siendo cumplidas hoy en San Pablo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y Distrito Federal tras la autorización emitida por el Superior Tribunal Federal (STF).

El 8 de enero, cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, que asumió el 1º de enero.

Los manifestantes violentaron las barricadas, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

Miles de personas fueron detenidas en relación con estos hechos. Algunas fueron puestas en libertad, pero casi 1.500 continúan presas y podrían ser acusadas de terrorismo e intento de golpe de Estado.

Entre los detenidos en relación a la intentona golpista también se encuentra el exministro de Seguridad de Bolsonaro, Anderson Torres, por supuesta connivencia y omisión de funciones durante los ataques.

La semana pasada, en medio de las investigaciones, las autoridades hallaron en su domicilio el borrador de un decreto con el que se pretendería revertir el resultado de las elecciones.

Bolsonaro aseguró hoy que ese documento es apócrifo y le solicitó el STF que lo ignore en su investigación, informó CNN Brasil.

Según sus abogados, el documento que perfila acciones para anular el resultado electoral de los comicios del 30 de octubre "no ha sido publicado ni publicitado, salvo por los órganos de investigación", según recogió la agencia de noticias Ansa.

En la misma línea, el exministro de Defensa de Brasil Walter Braga Netto negó cualquier tipo de implicancia en la redacción del mencionado decreto.

"Nunca pasó. Basta con mirar a quienes habrían participado. Pura especulación", zanjó quien se presentó como candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las pasadas elecciones.

Mientras avanza la investigación, el presidente tiene previsto recibir hoy la cúpula de las Fuerzas Armadas para conversar sobre un programa de "modernización" y reequipamiento de las fuerzas, según anticipó el jefe de gabinete, Rui Costa.

En una entrevista dada esta semana, Lula declaró que es importante "no politizar las Fuerzas Armadas" aunque comentó que los servicios de inteligencia "del Ejército, la Marina y la Aeronáutica" no lo informaron sobre la invasión del Palacio del Planalto, por lo que no se descarta que en la cita se hable del asalto a las sedes de los tres poderes de Brasil. (Télam)