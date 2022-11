La recuperación de la economía en Venezuela incidió en una reducción de la pobreza en 2022 y se ubicó en 50,5%, aunque las desigualdades de ingresos de las personas siguen ampliándose, dijo el jueves el estudio ENCOVI, el más importante que mide las condiciones de vida de la población de la nación sudamericana. Venezuela, con 28 millones de habitantes, enfrentó por años un colapso económico que llevó a unas 7 millones de personas a abandonar el país

Por la crisis, el número de pobres en 2021 llegó a 65,2%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El estudio, que se realiza desde el 2014 para suplir la ausencia de datos oficiales, entrevistó a familias en 2.300 hogares de todo el país entre julio y agosto de este año. Desde finales del pasado año la economía ha repuntado luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro flexibilizó en 2019 los controles a la economía y permitió transacciones en divisas, dando oxígeno a varios sectores. Al cierre del tercer trimestre de este año, la actividad económica creció un 9,8%, de acuerdo con los cálculos del no gubernamental Observatorio Venezolano de Finanzas. "A la economía le puede seguir yendo bien, pero a las familias no. Para que la economía se convierta en bienestar se requieren de políticas públicas de inclusión social", dijo el sociólogo e investigador de ENCOVI Luis Pedro España durante la presentación del estudio en la sede de la UCAB. Agregó que para sacar a más venezolanos de la pobreza se requiere un crecimiento económico sostenido, pero además programas sociales que apunten a formar y educar a la población para poder insertarse en ese crecimiento. Varios analistas ha señalado que las medidas oficiales no son suficientes para una recuperación total de la economía, debido a que aún hay desequilibrios. El país enfrenta una inflación interanual del 155,9%, según la datos oficiales, la más elevada de la región latinoamericana. España señaló que las desigualdades de ingresos continúan y la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de casi 70 veces. El ingreso promedio per cápita del más pobre es de unos 8 dólares al mes, el de más rico es de 553,2 dólares. Según el estudio, el 21,9% de los hogares no tienen preocupación de que se quedarán sin alimento, cuando en 2021 era de 11,8%. "Esas mejoras en el consumo y la seguridad alimentaria es probable que se estanquen sin una política social que incluya a la población", dijo España. El Ministerio de Comunicación no respondió a una solicitud de comentarios. La encuesta también revela que la migración ha experimentado cambios y muchos de los que ahora se van del país oscilan entre los 30 y 49 años, cuando antes era entre 15 a 29 años. La coordinadora del proyecto ENCOVI, Anitza Freitez, dijo que ese cambio puede obedecer a la reagrupación familiar en la que un migrante va trasladando a su familia a su nuevo país de destino. Agregó que no anticipan una ola de retorno a Venezuela, pese a las mejoras económicas, debido a que las personas que tienen ya varios años afuera sopesan el costo de regresar a un país en el que aún perciben incertidumbre. En los diversos estudios solo han contabilizado el regreso de 6% de los migrantes salidos desde el 2017 y hasta ahora. (Reporte de Vivian Sequera; editado por Mayela Armas y Carlos Serrano) Reuters-NA NA