La periodista y productora de Radio Liberty Vira Hyrych murió como resultado de un misil ruso que impactó en la casa donde vivía en Kiev, informó la rama ucraniana de la organización de noticias para la que trabajaba. Hyrych, ucraniana de 55 años, trabajaba para Radio Free Europe/Radio Liberty, de los Estados Unidos, informó el Instituto de Información de Medios (IMI) en su página web.

El cuerpo de Vira fue encontrado el 29 de abril mientras se desescombraba una casa en el distrito de Shevchenkivskyi (Kiev).

Durante el bombardeo, el cohete impactó en el apartamento de la periodista", informó la editora jefe del servicio ucraniano de la mencionada radioemisora, Inna Kuznetsova

También comentó el hecho el miembro del parlamento ucraniano, Mykola Kniazhytsky: "Vira y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Trabajó durante algún tiempo en el canal Espresso TV.

Un misil ruso preciso golpeó su casa, Vira permaneció allí toda la noche y la encontraron por la mañana". Anton Gerashchenko, asesor oficial y ex viceministro del Interior de Ucrania, dijo en Telegram: "Un cohete ruso impactó en su casa. ¡Dios mío! Conocí personalmente a Vera.



Hemos estado en contacto estos dos meses. Me pidió que hiciera comentarios, me pidió que me uniera a las transmisiones. Ofrezco mis condolencias a la familia y amigos de Vera. "¿Qué dicen de sus armas de precisión? ¿Sólo objetos militares? ¿Ninguno de los civiles y los bienes de carácter civil sufren? ¡Rusia MIENTE todo el tiempo! ¡Eres un terrorista cobarde y un agresor-asesino, y debes cargar con la responsabilidad de todos tus crímenes sangrientos!", dijo Gerashchenko -sin nombrarlo- a Vladimir Putin.

Hyrych trabajaba en el grupo Radio Free Europe/Radio Liberty desde febrero de 2018; entre mayo de 2017 y febrero de 2018 se desempeñó en el canal Espresso TV y antes trabajó en el medio ТСН donde desempeñó sus funciones entre enero de 2005 y diciembre de 2016, según consigna su perfil en Facebook.