Marina Ovsyannikova, la periodista rusa que protestó en vivo contra le guerra en Ucrania, volvió a mostrarse y en un vídeo casero le manifestó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que el que debería tener una tobillera como la de ella es Vladimir Putin. El mismo fue subido a sus redes sociales donde sostiene que es inocente y que no acatará las ordenes impuestas contra ella. Por este motivo la mujer y su hija escaparon de la prisión domiciliaria y huyeron del país. "Es él y no yo quién debe ser alejado de la sociedad y juzgado por el genocidio del pueblo de Ucrania y el asesinato en masa de hombres rusos", expresó Marina en el vídeo. La periodista de 44 años fue acusada de dar noticias falsas sobre las fuerzas armadas de Rusia y por ello se prevé que reciba una pena de hasta 10 años de prisión, mientras tanto le ordenaron estar dos meses en su casa con prisión domiciliaria. Marina Ovsyannikova en el Tribunal donde conoció la sentencia de arresto domiciliario por dos meses En marzo pasado la mujer salió en vivo en el medio donde trabajaba con un cartel donde manifestaba su enojo con el mandatario ruso y las fuerzas armadas. Luego de una investigación el canal decidió despedirla y la Justicia tomó partido en el asunto por hablar mal de la Nación. El medio estatal Russia Today informó que Ovsyannikova escapó de su casa y que no se sabe nada de su paradero actual: "Marina salió anoche del lugar que le asignó el juzgado para arresto domiciliario y, junto con mi hija de 11 años, huyeron con rumbo desconocido", señaló su exmarido este fin de semana. Ante este hecho se estima que la periodista podría agregarla a la lista de prófugos de la Justicia junto a una foto de ella para que todo aquel que la reconozca avise a las autoridades policiales. "Me persiguen por decir la verdad", manifestó Marina en un mensaje vía Telegram

Allí también se volvió a mostrar en contra de la guerra y le agradeció a la ONU por los recuentos elaborados.