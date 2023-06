Los miembros de la OTAN están acercándose a un compromiso sobre las aspiraciones de adhesión de Ucrania que podría establecer la forma en que Kiev podría unirse a la alianza militar, indicó el jueves la embajadora de Estados Unidos ante la organización. Ucrania estuvo presionando a la OTAN para que declare en una cumbre que se celebrará en Vilna, capital de Lituania, los días 11 y 12 de julio, su unión a la alianza poco después de que finalice la guerra desencadenada por la invasión rusa y para que establezca una hoja de ruta para la adhesión. La embajadora estadounidense, Julianne Smith, sostuvo que confiaba en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte acordará un texto que vaya más allá de la declaración de Bucarest de 2008, en la que se afirmaba que Ucrania se uniría a la alianza pero no se decía cuándo ni cómo. "La mayoría de nosotros confiamos en que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo que refleje dónde estamos y que los ucranianos creerán y sentirán como algo que va más allá de reafirmar la declaración de Bucarest", dijo Smith a los periodistas. Kiev recibió un apoyo vocal de algunos miembros de la OTAN en Europa del Este, que han argumentado que poner a Ucrania bajo el paraguas de seguridad colectiva de la alianza es la mejor manera de disuadir a Rusia de lanzar otro ataque contra su vecino. Pero otros miembros, como Estados Unidos y Alemania, se han mostrado más cautos, recelosos de cualquier medida que temen pueda acercar a la alianza a una guerra activa con Rusia, que desde hace tiempo considera la expansión de la OTAN como una prueba de la hostilidad de Occidente. No respaldaron las propuestas de plazos o fechas límite para la adhesión de Ucrania, al argumentar que la atención debe centrarse en repeler la invasión rusa, que Moscú califica de "operación militar especial". Smith afirmó que el texto sobre Ucrania, que se publicará como parte de un comunicado en la cumbre de Vilna, aún se estaba negociando y no quiso compartir el lenguaje preciso. Pero a la pregunta de si podría abordar la cuestión de cómo Ucrania se uniría a la alianza, respondió: "Podría, sí. Creo que es posible". Smith afirmó que el texto podría acordarse antes de la cumbre, a la que ha sido invitado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. (Reporte de Andrew Gray, edición de Charlotte Van Campenhout y Andrew Heavens) Reuters-NA NA