La oposición venezolana reunida en la Plataforma Unitaria definirá el domingo en internas su candidato para 2024, en una pulseada autogestionada y para la que la llamada Comisión Nacional de Primaria exhortó hoy a la ciudadanía a ejercer el voto.

"Queremos hacer ese llamado que salgamos a ejercer nuestro derecho al voto; recordemos que la primaria desde el primer día ha querido ser un mecanismo para reconciliar a los ciudadanos con el ejercicio de sus derechos políticos. Es la oportunidad para participar masivamente con entusiasmo en la construcción democrática de la candidatura unitaria", resaltó el presidente de la Comisión, Jesús María Casal.

Las mesas funcionarán desde las 8 a las 16 (9 a 17 de Argentina) en 3.010 centros electorales dispuestos en todo el país.

Aunque son 10 los aspirantes a encabezar las postulaciones opositoras, las mayores chances recaen en la exasambleísta María Corina Machado, que está inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos públicos.

Tras el retiro de Henrique Capriles y Fredy Superlano, quedaron en carrera, además de Machado, estos precandidatos: César Pérez Vivas, Delsa Solorzano, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, Gloria Pinho, Luis Farias, Tamara Adrián y Andrés Caleca.

Aunque no oficializó que vaya a buscar un nuevo mandato, se da por hecho que el presidente Nicolás Maduro será el candidato oficialista el año próximo y, entonces, el rival del ganador del domingo.

Los organizadores de la compulsa esperan además una alta votación en el exterior, donde dijeron que unos 300.000 venezolanos migrantes se anotaron para sufragar.

El coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior, Ismael Pérez Vigil, dijo que la oposición espera una participación de al menos 90% en el exterior.

Fuera de las fronteras, se votará en 77 ciudades de 28 países. No se instalarán mesas ni en Argentina ni en Israel.

La Plataforma decidió autogestionar su interna por la demora de la Asamblea Nacional en designar la nueva composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la renuncia de todos sus integrantes.

Después, a inicios de este mes, el CNE ofreció posponer hasta mediados de noviembre las primarias a cambio de apoyo técnico, pero la Plataforma rechazó la idea.

Casal detalló que de 60.000 voluntarios se entrenó a 33.000 y que cada partido podrá tener un testigo por mesa.

“Tenemos reportes de incidencias mínimos. En términos generales estamos tranquilos con el despliegue del material electoral en los estados y municipios. Esperamos que todo siga fluyendo. Que no haya obstáculos ni presiones para que se ejerza el voto el domingo en esos centros de votación”, subrayó el dirigente, según los sitios de El Universal y El Nacional.

Casal indicó que por ahora no sería “aconsejable” informar el momento exacto en que van a dar a conocer los resultados y rechazó especular sobre qué cantidad de venezolanos podría ir a las urnas.

“Al analizar el padrón electoral, serían unos 20 millones de personas. No es la realidad de Venezuela, porque al menos 4 millones de electores están en el exterior. Por otro lado, está el desfase de las migraciones internas. Personas inscritas en una ciudad en la que ya no viven. Ese proceso de brecha tan ancha es algo que no teníamos en 2012. La primaria está llamada a tener amplia legitimidad, pero no queremos atarnos a determinada cifra de participación”, explicó el abogado.

Entre los principales partidos que integran la Plataforma se cuentan Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Copei, Movimiento por Venezuela y Bandera Roja.

Desde el oficialismo, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, salió hoy a descalificar el proceso opositor, porque “el escrutinio ya está listo y eso es fraude”.

"Ya el escrutinio está listo (…) ya ellos lo tienen, eso es un fraude. La oposición le miente a su propia gente. Ellos pueden decir que el domingo votaron 10 millones de personas ¿Quién les va a creer? De dónde van a sacar credibilidad. Son mentirosos, manipulan, no les importa absolutamente nada, ya los resultados los tenemos, están claros. Ganó una que no se puede inscribir porque no va", apuntó Cabello en referencia a Machado. (Télam)