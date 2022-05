La oposición venezolana expuso hoy en un debate con la Unión Europea (UE) sus diferencias respecto de cómo enfrentar al Gobierno de Venezuela en las elecciones presidenciales de 2023, para lo que necesita consolidar la coalición Plataforma Unitaria, tras la suspensión del diálogo entre ambos bloques que se estaba realizando en México, con el fin de alcanzar acuerdos en materia política y económica.

La sesión de la Delegación para las Relaciones con Mercosur del Parlamento Europeo reunió por videoconferencia al director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño, con los dirigentes opositores Juan Guaidó, el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, el excandidato presidencial Henrique Capriles y la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado.

Según Niño, el Gobierno de Venezuela adoptó medidas contrarias a las recomendaciones redactadas por la misión de la UE, la primera enviada en 15 años, que supervisó las elecciones regionales de noviembre pasado.

“La situación desde un punto de vista de reformas democráticas y principios y libertades fundamentales desgraciadamente no ha cambiado de una manera significativa, incluso me atrevería a decir que ha habido elementos negativos como ha sido la recomposición del Tribunal Supremo que evidentemente no va en la línea de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE). Es un paso negativo“,

Venezuela celebrará el 3 de diciembre de 2023 elecciones presidenciales para el período 2024-2028.

Para Niño, se debe "avanzar para ponerlas en marcha en la medida de lo posible” y evaluó que "este trabajo se canalizaría en las negociaciones en México”, en las que participa el Gobierno de Nicolás Maduro y coalición opositora, que se encuentran paralizadas desde octubre último.

En cambio, el dirigente opositor Juan Guaidó, proclamado en su momento como presidente interino, manifestó que el proceso de negociaciones en México debe concluir con un acuerdo para unas elecciones presidenciales con condiciones mínimas, como establece el informe de los observadores europeos.

En este sentido, Guaidó reclamó como un "deber" la unión de los partidos opositores y subrayó la necesidad de un acuerdo "integral" para unas elecciones generales, informó la agencia de noticias Europa Press.

El dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, en tanto, se centró en acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de respaldar a Rusia ante la invasión a Ucrania, y remarcó la necesidad de aplicar sanciones contra Venezuela.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, quien se midió ante Hugo Chávez en las presidenciales de 2012 y con Maduro en las de 2013, lamentó que la misión de observación electoral de la UE no fuera apoyada por todas las fuerzas opositoras.

"Estamos en una situación de estancamiento que tenemos que cambiar y solo es posible si tratamos de dar oxígeno", explicó y mostró su respaldo el diálogo que ambas partes desarrollan en México.

No obstante, a diferencia de López, consideró que endurecer sanciones que deterioran "el tejido social" del país es una hoja de ruta que "no ha generado cambios de ningún tipo" sino una "mayor dependencia del régimen".

Por su parte, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, desacreditó el proceso de diálogo entre las autoridades y la oposición al señalar que el Gobierno elige con quien se sienta a negociar y reclamó nuevos liderazgos en la oposición para encarar futuros comicios.

De la sesión también participó el coordinador del diálogo en México por la oposición, Gerardo Blyde, quien dijo que no solo hay que conseguir "garantías electorales" sino que también que es necesario "reinstitucionalizar el país" y dar "garantías" para volver a un Estado "democrático y de derecho".

"El proceso es una herramienta para llegar esos acuerdos y apostamos que en fechas próximas pueda reiniciarse" la negociación en México, expresó.

Las conversaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana que se desarrollaban en México están suspendidas desde octubre último, cuando el empresario cercano a Maduro, Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de ser testaferro del mandatario.

Saab, de 49 años, fue arrestado en junio de 2020 en Cabo Verde y desde el 16 de octubre está preso en Estados Unidos, donde es procesado por conspiración para lavar dinero. Tras la detención, el Gobierno venezolano decidió suspender su participación en la mesa de diálogo en México.

En ese entonces, oficialismo y oposición firmaron un memorando de entendimiento que consta de siete puntos: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento. (Télam)