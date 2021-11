(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima).- La hasta ahora idea abstracta de tres partidos de derecha de impulsar la vacancia (destitución) del presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó forma esta semana con una moción presentada en el Congreso, al margen de que la aritmética indica que el Gobierno no caerá en este intento.

Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP), con 43 de 130 congresistas, superaron sin problema las 26 firmas para poner el tema en agenda, pero ahora ven difícil lograr 52 votos para que el procese continúe y, sobre todo, llegar a los 87 requeridos para enviar a Castillo a casa.

"Es la estrategia para debilitar al Gobierno, para azuzar conflictos", dijo en una entrevista con Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en referencia a la decisión de los tres partidos de jugarse por una causa que, al menos en este primer intento, no parece tener posibilidades.

En medio del ambiente crónicamente convulso que se vive desde que Castillo, del partido de izquierda Perú Libre (PL), derrotó por escasa diferencia en segunda vuelta a Keiko Fujimori, de FP, la palabra "vacancia" ha estado presente, como si fuera lo normal y no lo excepcional, según destaca Santa Cruz.

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, dio el primer paso, en lo que parecía una audacia individual: "No tengan miedo, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo", les dijo a sus colegas tras introducir el tema el forma aparentemente inconsulta durante una sesión.

En principio parecía que Chirinos –para quien Castillo incurre en "incapacidad moral permanente", la figura que justifica la vacancia- estaría sola, pero el apoyo le llegó de fuera del Congreso, por Fujimori y el jefe de RP, Rafael López Aliaga.

"En FP creemos que este Gobierno viene demostrando una permanente incapacidad", dijo Fujimori, principal artífice de la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018, al anunciar la posición de su partido.

El ultraconservador López Aliaga fue más allá: "Para mí es una incapacidad inclusive antropológica. El señor está muy bien de profesor de primaria, de campesino, pero no para dirigir a Perú", dijo en televisión, al pedir que este año sean sacados Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte.

En medio de la tensión, el grupo La Resistencia aportó el vandalismo. Sus víctimas fueron el excandidato presidencial Yohny Lescano, de Acción Popular (AP), y el excongresista Daniel Olivares, del Partido Morado (PM), atacados a golpes e insultos. También lo intentaron con el jefe de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, pero no lo encontraron.

Los ataques de ese grupo de ultraderecha que actúa en forma ordenada y hasta ahora con impunidad, obedecen, según todo indica, a que AP y APP, partidos de centroderecha, y el PM, de centro, se oponen a la vacancia.

"Los verdaderos responsables (de los ataques) deben responder: la señora Keiko y el señor López Aliaga. Estas personas (los agresores) están junto a ellos en las manifestaciones", afirmó Lescano tras denunciar la incipiente presencia de un "terrorismo de derecha".

Para diversos analistas, no son coincidencias. Tampoco lo es, supuestamente, el que se haya sorprendido a una de las más activas congresistas de FP, Martha Moyano, instando a transportistas informales a realizar acciones de fuerza.

"La actividad de estos grupos de extrema derecha tiene una finalidad política clara: crear sensación de ingobernabilidad, desorden, violencia, caos, para justificar la vacancia. Estamos ante un golpe de Estado en marcha debidamente planificado", le dijo el ministro del Interior, Avelino Guillén, al semanario Hildebrandt en sus Trece.

También de golpe habló la vicepresidenta Boluarte: "El Congreso y el Ejecutivo tenemos que trabajar juntos por el país", afirmó la además ministra de Inclusión al ratificar su respaldo a Castillo.

Para el constitucionalista Omar Cairo, las razones esgrimidas para la vacancia no son válidas, pues lo que le atribuyen a Castillo son posibles delitos, por lo que se requeriría de una acusación constitucional y un antejuicio político en lugar de esa figura.

Castillo ha generado también los problemas, según dicen incluso quienes lo defienden, con errores en, por ejemplo, nombramientos de funcionarios. El caso de su secretario, Bruno Pacheco, forzado a renunciar en medio de múltiples indicios de presunta corrupción, lo resume.

Al Presidente también se le acusa, desde sectores que no apoyan la vacancia, de carecer de ideas en varios temas, de no ejercer liderazgo, de tomarse mucho tiempo para decidir o de priorizar batallas menores en vez de dar respuestas en economía, seguridad o proyecto de país.

Pero, en concepto de Acuña, "no tener experiencia en gestión pública o no saber gobernar no es incapacidad moral" y por eso APP no apoya la vacancia.

PL tiene 37 congresistas y su aliado, Juntos por Perú, cinco. Así, hay 88 parlamentarios no oficialistas, cuando para la vacancia se necesitan 87 votos. Con solo dos no oficialistas que no apoyen, la moción será derrotada. Y basta decir que APP y AP, que suman 30 representantes, están en contra.

Otro escenario queda para situaciones posteriores: Castillo está alejado de una parte de PL, la más radical, al punto que uno de los referentes de ese sector, Guido Bellido, desató alarmas al decir que "evaluarían" la vacancia, aunque luego se desmintió.

La paradoja, señalan analistas, es la posibilidad de que ese distanciamiento se profundice y sea PL, el partido marxista leninista que llevó a Castillo al poder, el que le dé la estocada. Por ahora, todo señala que la actual intentona de la derecha quedará en eso, aunque en medio de desgaste, de mucha agitación y de parálisis.

Ahora debe fijarse la fecha para el debate. Si al cabo de esa sesión al menos 52 congresistas votan por seguir, Castillo, tendrá que presentarse con un abogado a dar su descargo. Después, se pasaría a la votación definitiva. (Télam)