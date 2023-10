El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró hoy su "preocupación" por la crisis política en Guatemala, que ayer fue escenario de una manifestación en rechazo del allanamiento de la Fiscalía al tribunal electoral, y remarcó la necesidad de garantizar "una transición adecuada" que respete los resultados de las elecciones presidenciales, en las que se impuso Bernardo Arévalo.

"Estoy preocupado, sin duda", declaró Turk, en el marco de su visita a Madrid para participar en un acto por el 75º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Durante una entrevista, el diplomático resaltó la existencia de "intentos" de "socavar" el proceso electoral en Guatemala y agregó que "hay que garantizar una transición adecuada al próximo Gobierno, que sea totalmente respetada", replicó la agencia de noticias Europa Press.

Desde el anuncio de la victoria de Arévalo en la segunda vuelta de las presidenciales el 20 de agosto pasado, en las que se impuso a la ex primera dama Sandra Torres, la Fiscalía guatemalteca adoptó una serie de medidas para intentar anular los resultados o incluso ilegalizar a su partido, pese a las condenas de la comunidad internacional.

Turk también denunció que "durante muchos años" se vieron "ataques" contra antiguos miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)", poco más de un mes después de la detención de la exabogada de la comisión, Claudia González, en relación con su trabajo en este organismo.

Desde el cierre del organismo en 2019, tras 12 años de trabajos, la ONU recibió informes sobre procesos abiertos contra miembros de la Cicig como represalia por sus investigaciones en casos de corrupción en Guatemala. "Conozco a algunas de estas personas. Me he reunido con algunas y también me he reunido con destacados jueces y miembros del aparato judicial y la judicatura que han tenido que huir del país", dijo Turk.

El representante de la ONU exhortó a que "se restaure totalmente la independencia del aparato judicial y que se proteja a los defensores de los Derechos Humanos que no están de acuerdo con este tipo de interferencia".

La crisis deriva de las acciones de la Fiscalía contra el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, en el que la institución argumenta que habría incurrido en un delito de blanqueo vinculado a supuestos pagos para las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse como formación de cara a los comicios.

El procedimiento más reciente fue el del viernes pasado, cuando funcionarios de la Fiscalía de Guatemala incautaron actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de forcejeos con algunos magistrados, al finalizar un operativo rechazado por la comunidad internacional.

El allanamiento, realizado por miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, duró más de 20 horas y en su transcurso se decomisaron los principales documentos originales de los comicios generales como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Esta nueva actuación se da en medio de una serie de acciones de la Fiscalía contra Semilla, aunque el MP asegura que no está vinculado con esa causa.

Por los cuestionamientos al proceso electoral y por la causa contra Semilla por presunta falsificación de afiliaciones, el mandatario electo suspendió hace dos semanas el proceso de transición, que luego retomó, denunció un intento de frustrar su asunción, prevista para enero, y llamó a la población a manifestarse ante las acciones de la Fiscalía.

"Es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de derecho y este intento de romper el orden constitucional", afirmó Arévalo, que, incluso, presentó un recurso de amparo ante el TS al entender que estas acciones ponen en riesgo la democracia en el país y constituyen un "golpe de Estado". (Télam)