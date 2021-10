La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, solicitó hoy a Israel revocar la decisión de declarar "organizaciones terroristas" a seis ONG de derechos humanos palestinas por tener vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

"Hago un llamamiento a las autoridades israelíes para que revoquen sus designaciones contra organizaciones palestinas de derechos humanos y humanitarias como organizaciones terroristas", solicitó Bachelet en un comunicado.

La Alta Comisionada de la ONU resaltó que no hay evidencias que respalden las acusaciones, ni información sobre el tipo de presunta "actividad terrorista del FPLP", ni se ha llevado a cabo ningún proceso público para establecer las acusaciones.

"Israel debe garantizar que los defensores de los derechos humanos no sean detenidos, acusados ​​y condenados en relación a su legítimo trabajo para proteger y promover los derechos humanos", subrayó Bachelet, citada por la agencia de noticias Sputnik.

MIRÁ TAMBIÉN Caen los casos de coronavirus en Reino Unido, pero el Gobierno llama a la precaución

El sábado pasado, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, declaró a seis grupos palestinos de derechos humanos como "organizaciones terroristas" y aseguró que habían operado como un brazo del FPLP.

Entre las seis se incluyen las organizaciones de derechos palestinos Al-Haq y Addameer, que representan a los prisioneros de seguridad palestinos en los tribunales militares israelíes, y Defense for Children-International, un grupo que aboga por los niños palestinos.

Click to enlarge A fallback.

Los Comités de la Unión de Mujeres Palestinas; el Centro de Investigación y Promoción de Bisan; y los Comités de la Unión de Trabajo Agrícola también fueron declarados organizaciones terroristas.

Según Bachelet, las organizaciones en cuestión son los grupos humanitarios y de derechos humanos de mayor reputación en el territorio palestino ocupado y durante décadas trabajaron en estrecha colaboración con la ONU.

MIRÁ TAMBIÉN Coronavirus: Moderna suministrará hasta 110 millones de vacunas a África hasta mediados de 2022

"Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo", afirmó Bachelet. (Télam)