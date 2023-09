La Organización de las Naciones Unidas (ONU), políticos y activistas feministas celebraron hoy el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México que despenalizó ayer el aborto a nivel nacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aplaudió la sentencia e indicó que confía en que ahora el Congreso adopte con efecto "inmediato" las leyes necesarias para reformar el Código Penal y que los Estados revisen pronto sus legislaciones.

"Esta sentencia, representa una gran victoria para las mujeres en México en su lucha de décadas por su autonomía corporal y su salud y derechos sexuales y reproductivos", expresó Turk en un comunicado.

Además, mencionó que el fallo sirve como "testimonio" de "la importancia de contar con un poder judicial independiente comprometido con la defensa de los Derechos Humanos", consignó la agencia de noticias Europa Press.

Frente a este escenario, el directivo de la ONU reclamó que tras el paso dado en México, otros países que aún criminalizan el aborto sigan el mismo camino, en línea con las obligaciones derivadas del derecho internacional.

"Algo que me parece fundamental con esta resolución es que los hospitales federales ya no podrán negar servicios para la interrupción del embarazo, pues a la fecha, en los estados donde se había despenalizado, hospitales negaban el servicio por ser instituciones federales", detalló la exsenadora, Martha Angélica Tagle Martínez, en su red social X (ex Twitter)

Por su parte, la legisladora Patricia Mercado, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, señaló que desde el Senado se tiene la responsabilidad de reformar el Código Penal Federal "cuanto antes" para "la derogación del aborto como delito".

La ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, fue la que tomó el recurso de amparo de la organización feminista mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para "eliminar el delito de aborto" del Código Penal Federal (CPF), y que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud.

Así, elaboró ayer el dictamen que resultó aprobado por unanimidad y que permitirá que se deroguen los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del CPF, que sancionan con prisión a las mujeres que abortan en el país.

Los mencionados artículos imponían una pena de prisión, de seis meses a cinco años, a la mujer o la persona con capacidad de gestar que decidiera voluntariamente interrumpir su embarazo; de igual manera, la inhabilitación de dos a cinco años para el personal de salud y las parteras, indicó el medio local Milenio.

Como se trata de normas de carácter penal, la sentencia tendrá efectos retroactivos en beneficio de las procesadas o sentenciadas por este delito.

Hasta este miércoles, el aborto estaba despenalizado en 12 de los 32 estados del país.

La primera ley de despenalización del aborto en el país fue aprobada por la Ciudad de México en 2007, a los que se le sumaron Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. (Télam)