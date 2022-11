El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el jueves abrir una investigación independiente sobre la mortal represión de las protestas en Irán, una moción ratificada entre los vítores de los activistas cuando la violencia gubernamental se ha intensificado en las zonas kurdas en los últimos días. Volker Turk, comisionado de la ONU para los derechos humanos, había exigido antes que Irán pusiera fin al uso "desproporcionado" de la fuerza en la represión de las protestas, que estallaron tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini el 16 de septiembre. Las protestas se han centrado especialmente en los derechos de las mujeres, pero también han pedido la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Amini fue detenida por la policía de la moral por un atuendo considerado inapropiado según el código de vestimenta islámico de Irán. Los disturbios han supuesto uno de los retos más complicados para la élite clerical gobernante de Irán desde que llegó al poder con la revolución islámica de 1979, aunque las autoridades han aplastado protestas importantes antes. La misión recogerá pruebas sobre los abusos cometidos durante los días de represión de las autoridades. La representante de Teherán en la reunión de Ginebra, Khadijeh Karimi, acusó anteriormente a los estados occidentales de utilizar el Consejo de Derechos para atacar a Irán, una medida que calificó de "atroz y vergonzosa". La votación del jueves se consideró una prueba de la influencia de Occidente en el Consejo, ya que China impulsó una enmienda de última hora para excluir la investigación. Finalmente, se aprobó con facilidad. Turk, que dijo que Irán se enfrentaba a una "crisis de derechos humanos en toda regla" con 14.000 personas detenidas, incluidos niños, afirmó que Teherán no había respondido a su petición para visitar el país. Irán no ha dado ninguna cifra de muertos entre los manifestantes, pero el viceministro de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Kani, dijo el jueves que unos 50 policías habían fallecido y cientos habían resultado heridos en los disturbios, la primera cifra oficial de muertos entre las fuerzas de seguridad No consignó si esa cifra incluía también las muertes de otras fuerzas de seguridad, como la Guardia Revolucionaria.. Represión.. La represión ha sido especialmente intensa en las zonas kurdas, situadas en el oeste de Irán, y el observatorio de derechos de la ONU ha informado esta semana de la muerte de 40 personas en esas zonas durante la última semana. Voria Ghafouri, un jugador de fútbol kurdo iraní, fue detenido el jueves por "insultar a la selección nacional" y "hacer propaganda contra el sistema", según la agencia oficial de noticias IRNA. Fue detenido tras una sesión de entrenamiento con el club de fútbol Foolad Khuzestan. Las autoridades iraníes han detenido a varios futbolistas por expresar su apoyo a las protestas. (Reporte de Parisa Hafezi y Elwely Elwelly en Dubái, Emma Farge en Ginebra y Shivam Patel en Nueva Delhi; Escrito por Angus McDowall; Editado en Español por Ricardo Figueroa) Reuters-NA NA