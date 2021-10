Un 70% de los internados actuales y un 55% de los nuevos infectados por coronavirus en Paraguay no están vacunados contra la Covid-19, informaron hoy las autoridades sanitarias.

"La vacunación es la mejor estrategia para evitar las formas graves" de la enfermedad, recordó hoy la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, en la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica en el país.

Según explicó la doctora, un 70% de los internados actuales y un 55 % de los nuevos casos registrados en el país no están inmunizados.

"No queremos internados, no queremos fallecidos, por supuesto tampoco queremos nuevos contagios", dijo Irala, quien precisó que ocho de los 10 muertos registrados en los últimos dos días no habían recibido la vacuna.

La responsable sanitaria pidió no "subestimar" a la Covid-19 porque "la pandemia continúa", por lo que instó a la población a usar tapabocas, evitar aglomeraciones y aplicarse la vacuna si aún no lo han hecho, reportó la agencia de noticias paraguaya IP.

Si bien admitió que actualmente las cifras de incidencia son bajas, recordó que hace unos meses el país llegó a encabezar la lista de fallecidos por millón de habitantes a nivel regional.

En tanto, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Hector Castro, calificó a la situación actual de "preocupante" porque se observa que los aumentos de decesos se dan en los distritos con poca cobertura de vacunación.

Explicó que 57 distritos cuentan con menos del 30% de su población mayor de 18 años con al menos una dosis y justamente es en ellos donde están aumentando las hospitalizaciones y muertes.

"Ahora es el momento de llegar a toda la población", señaló Castro, quien explicó que el Ministerio de Salud intensificará la estrategia iniciada desde hace unos días de vacunación casa por casa y en lugares de mucha concurrencia, como centros comerciales y mercados municipales.

Además, anunció que a partir del próximo 1 de noviembre el país rebajará a 16 años la edad de inoculación contra el coronavirus.

El último informe ofrecido por el Ministerio de Salud de Paraguay indica que, desde que el 7 de marzo de 2020 se detectó el primer positivo por coronavirus, el país alcanzó los 460.944 casos acumulados y 16.243 fallecidos.

Un total de 2.351.214 personas han completado el esquema de vacunación en el país con las dosis de Sputnik, Pfizer y AstraZeneca y cerca de 700.000 personas cuentan ya con al menos una dosis. (Télam)