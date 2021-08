La justicia chilena confirmó hoy el procesamiento para el excomandante en Jefe del Ejército y exfuncionario nombrado por el presidente Sebastián Piñera, el general retirado Juan Emilio Cheyre, por su autoría del delito de aplicación de tormentos a detenidos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las torturas fueron cometidas entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973 en el Regimiento Arica de la ciudad de La Serena (470 kilómetros al norte de Santiago), de acuerdo a la causa.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena fue la encargada de emitir la resolución, sin dar lugar a la solicitud de la defensa de Cheyre de dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado en contra del exoficial.

El fallo de la sala justifica que la resolución está "debidamente fundada" y que no existen "antecedentes que permitan desvirtuar las presunciones fundadas de participación" del jerarca militar, razón por la cual "no dio lugar a la solicitud de la defensa del procesado" Cheyre.

El documento destaca que ante la ausencia del capitán Polanco Gallardo, entre el 10 de septiembre y 25 de noviembre de 1973, Cheyre, quien entonces era teniente, quedó a cargo del Regimiento con la colaboración de su ayudante y fue "sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas".

El juez Mario Carroza condenó al militar en 2018 a tres años y un día de cárcel como cómplice y encubridor de la denominada Caravana de la Muerte, que implicó el homicidio calificado de 15 personas en La Serena.

"Tengo la fe de que no voy a ser condenado porque, en primer lugar, no soy un encubridor", había dicho en ese momento Cheyre.

"Jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de derechos humanos: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia", añadió.

Cheyre, de 74 años, fue nombrado por Piñera en su primer mandato (2010-2014) como miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), y fue elegido presidente del consejo entre febrero y agosto de 2013.

En agosto de 2016, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), presentó su renuncia al Consejo del Servel, aludiendo motivos personales. (Télam)