Voluntad política con acompañamiento de las masas, fueron los dos temas centrales que mencionó hoy el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica para avanzar en la integración de América Latina, un tema que definió como un "debate de ser o no ser" durante un acto en Buenos Aires, junto a la exvicepresidenta Lucia Topolansky.

“La integración siempre fue un intento intelectual, de estadistas, pero no se hizo bajo el corazón de las masas, porque los intelectuales tienen ideas y programas, pero los pueblos siente. Si los pueblos no sienten y no acompañan, no será”, sentenció Mujica, en su exposición en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Lo que no tiene respaldo de las masas, no será”, insistió.

A ese punto sumó la necesidad de que la dirigencia regional “tenga voluntad política”.

Frente a estudiantes, docentes, políticos y público en general, el expresidente recordó una afirmación “casi fatídica” del expresidente argentino Juan Domingo Perón: “El siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos”, citó Mujica.

Mujica y su mujer, Topolansky, que fueron recibidos con aplausos de pie por quienes colmaron el auditorio, repitieron en distintos momentos que el debate acerca de la integración “no tiene que ver con un color o una ideología”.

“Esto no es un tema de izquierda o derecha, sino que es un tema de ser o no ser”, afirmó Mujica, una frase que ha reiterado en entrevistas e intervenciones en los últimos años.

Frente a la globalización y el avance de “fuerzas supranacionales”, dijo que los Estados son “cada vez más débiles”, y a ello se suma que los de la región son "tremendamente dependientes”.

Además, criticó el accionar de los gobiernos regionales por no haber encontrado soluciones conjuntas para enfrentar la pandemia de Covid-19: “De a uno no pesamos”.

Para revertir ese panorama, aseveró: “Tenemos que aprender de nuestros fracasos” y “bajar estas discusiones al pueblo”.

Según Mujica, “para sostener la democracia hay que industrializarse (...) pero para eso hay que integrarse”.

“Si no defendemos el precio de nuestro trabajo, mal nos va a ir. Para defenderlo tenemos que pesar en el mundo, pero de a uno no pesamos. Tenemos que colaborar entre nosotros para poder competir con el mundo”, dijo el político uruguayo, de 87 años.

El exmilitante tupamaro alertó también sobre “un desafío en puerta” que es el litio y sobre el que llamó a ponerse “por encima de las diferencias y defender intereses que son comunes”.

La visita de los exmandatarios a la casa de altos estudios fue con motivo del lanzamiento de la Escuela de Formación para la Integración Latinoamericana (EFIL) impulsada por la Catedra Libre José G. Artigas para la integración de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“El estudiantado y el conocimiento que se está gestando en estas partes del mundo debe servir a nuestros pueblos y no simplemente desparramarlos al viento. Todo el esfuerzo público, académico, no se cae sobre nuestros propios connacionales”, dijo la exsenadora del Frente Amplio.

Y afirmó que todo lo que se haga en ese sentido “va a ayudar a los futuros gobiernos que vayan viniendo, sean de la orientación política que sean, esto no pasa por una sola ideología”.

Mujica se refirió a las “raíces culturales” de los procesos de integración.

“Esto no es una receta de carácter economicista, esta es una lucha de carácter cultural”, enfatizó y agregó: “No es que los negocios no tengan importancia, la tienen de forma decisiva, los fenicios hicieron negocios, pero no pudieron crear una civilización”.

“Ser o no ser es lo que tenemos por delante”, dijo y concluyó: “Hasta siempre muchachos”.

Previo a la conferencia, la artista uruguaya Andrea Ghidone y la banda La Celesta, interpretaron una adaptación del tema “Libertango” del músico argentino Astor Piazzola, para graficar que la “integración cultural es fundamental” para “avanzar hacia una integración futura mayor”, según la organización.

Ayer Mujica y Topolansky estuvieron en la Feria del Libro de Buenos Aires con motivo de la presentación del libro “Semillas al viento” de Mario Mazzeo y Carlos Martell, basado en conversaciones con el expresidente y con quien los autores compartieron militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En ese contexto, seguidores del precandidato ultraderechista a presidente de Argentina Javier Milei, abuchearon e insultaron a Mujica mientras ingresaba al predio.

Durante su exposición en la Feria, Mujica polemizó, sin nombrarlos, con los denominados “libertarios” cuando aseguró.

“Nos quieren vender un sentido de libertad para chuparnos la sangre. Pero cuando estás sometido a las necesidades que tenés que cubrir, no podés ser libre. Somos libres cuando el tiempo de la vida lo gastamos en lo que se nos antoja. Somos libres cuando tenemos tiempo para cultivar nuestros afectos, pero eso no es negocio”. (Télam)