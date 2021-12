(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima).- Un encuentro integracionista no gubernamental cancelado entre denuncias de intervencionismo y un escándalo por supuestas gestiones en España contra el presidente Pedro Castillo, involucraron esta semana a actores extranjeros en los choques entre Gobierno y oposición en Perú.

"La oposición quiere construir una narrativa (contra Castillo) con apoyo internacional", dijo en entrevista con Télam el analista internacional Óscar Vidarte, quien destacó, empero, que el mandatario mantiene legitimidad externa "por el hecho obvio de que fue elegido democráticamente".

Vidarte enmarcó en esa pretensión opositora la ofensiva política y mediática que condujo a la cancelación del encuentro de Runasur -un proyecto integracionista no gubernamental impulsado por el expresidente de Bolivia Evo Morales- y a las supuestas gestiones en España de la presidenta del Congreso peruano, Maricarmen Alva.

La reunión de Runasur, programada para la próxima semana en Cusco, se canceló por riesgos derivados de la pandemia de coronavirus, según su anfitrión, Vladimir Cerrón, líder del partido oficialista Perú Libre (PL).

No obstante, en círculos políticos existe la convicción de que Morales, declarado antes "persona no grata" en el Congreso de Perú, canceló el evento ante acusaciones, vertidas incluso por excancilleres peruanos como Allan Wagner y José García Belaunde, de que quiere partir geográficamente a Perú y darle a Bolivia una salida al mar.

"Esas acusaciones (del desmembramiento) no tienen sustento. No hay un proyecto de un Estado nuevo", afirmó Vidarte. "Están buscando fantasmas donde no lo hay", coincidió, en diálogo con esta agencia, el también analista de temas internacionales Ramiro Escobar.

Runasur, cuyo nombre es un juego entre la palabra runa ('persona' en quechua) y la sigla Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), es un proyecto de integración popular del subcontinente, del que forman parte comunidades indígenas.

Los partidos de derecha peruanos aseguran que la pretensión de ese grupo es crear un nuevo Estado con territorios al menos de Bolivia, Ecuador y Perú.

"Morales tiene un lenguaje imprudente, áspero, provocador, lo que incluso le produjo problemas con Perú cuando era presidente, pero, aunque estuviera en sus planes, no tiene posibilidades de ejecutar un proyecto que no tiene apoyo de ningún Gobierno", apuntó Escobar.

En el otro tema de polémica, la presidenta del Congreso, a quien le hubiera tocado asumir la jefatura de Estado si prosperaba el intento de destitución parlamentaria contra Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte renunciaba, como anunció, fue acusada por diputados españoles de buscar apoyo contra el Gobierno "ilegítimo" y "comunista".

El supuesto pedido, negado por Alva, se conoció mediante un audio de la diputada del PSOE español Noemí Villagrasa, quien se declaró indignada por el planteamiento deslizado en una reunión de trabajo en Madrid. El diputado Antonio Gómez Reino, del partido Podemos, confirmó el hecho y lo tildó de "inaudito".

"Alva está respondiendo a los intereses de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País -los partidos que participan en las acciones contra Castillo-", criticó el excandidato presidencial Yohny Lescano, compañero de la congresista en el partido Acción Popular, aunque él pertenece a una corriente interna de centro y ella a una de derecha.

"Si es cierto que fue a indisponer contra el Gobierno, es terrible, es una infracción muy grave", afirmó Lescano, cuyo partido se ha negado a sumarse a las acciones contra Castillo.

Vidarte y Escobar coincidieron en que el hecho, de confirmarse, tendría implicaciones, porque no se trata de una persona cualquiera, sino de la presidenta del Legislativo. No obstante, se da por hecho que no prosperará una moción de censura impulsada por el parlamentario oficialista Guillermo Bermejo.

Antes de esos incidentes, el excandidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto había causado polémica al anunciar supuestas intenciones de intervención armada de EEUU. Washington lo negó enfáticamente de inmediato a través de la embajada en Lima.

Perú vive un clima de enfrentamiento desde que las urnas dispusieron que la segunda vuelta electoral la disputaran Castillo y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), quienes representaban las fuerzas más a la izquierda y a la derecha, respectivamente.

En medio de los debates, algunos extranjeros tomaron parte activa. Morales lo hizo a favor de Castillo, mientras que los expresidentes Jorge Quiroga, de Bolivia, y Andrés Pastrana, de Colombia, por Fujimori, al igual que el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Tras la segunda vuelta, FP y sus aliados Renovación Popular y Avanza País denunciaron un supuesto fraude, pero nunca lograron documentarlo. EEUU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre muchos otros, reconocieron la legitimidad del resultado.

Para los catedráticos Escobar y Ugarte, todo eso evidencia que Castillo mantiene el reconocimiento, a pesar de sus errores, sus indecisiones y su manifiesta inexperiencia, que incluso han dejado imagen de "caos".

A pesar de las críticas de PL, con el que está distanciado, el Presidente ha evitado sumarse a gobiernos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua. De hecho, desconoció las elecciones nicaragüenses y, aunque recompuso las relaciones diplomáticas con Caracas, mantiene distancias.

Los enfrentamientos, en los que según los expertos se unen la clara decisión de la derecha "dura" de derrumbar a Castillo y los "errores no forzados" de éste, mantienen a Perú en un estado de crispación para el que no parece estar marcado el final. (Télam)