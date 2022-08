Al menos 972 niños y niñas han muerto o han sido heridos en Ucrania a causa de la guerra con Rusia en estos últimos seis meses, afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Estas son las cifras que la ONU ha podido verificar. Creemos que el número real es mucho mayor", declaró la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, citó la agencia de noticias rusa Sputnik.

La mayoría de estas víctimas, dijo Russell, se deben al uso de armas explosivas que "no discriminan entre civiles y combatientes, especialmente cuando se usan en áreas pobladas, como ha sido el caso en Ucrania".

A story no child should ever draw.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU cree que Rusia podría intensificar ataques a infraestructura civil ucraniana

Más allá del daño físico, según Unicef, "casi todos los niños en Ucrania han estado expuestos a eventos profundamente angustiosos, y aquellos que huyen de la violencia se exponen a un riesgo significativo de separación familiar, violencia, abuso, explotación sexual y tráfico de personas".

La escalada de hostilidades en Ucrania también devastó el sistema educativo.

MIRÁ TAMBIÉN Bolsonaro vuelve a dudar de sistema electoral: Respetaré el resultado si hay elecciones limpias

Más allá del daño físico, según Unicef, "casi todos los niños en Ucrania han estado expuestos a eventos profundamente angustiosos, y aquellos que huyen de la violencia se exponen a un riesgo significativo de separación familiar, violencia, abuso, explotación sexual y tráfico de personas".

"Estimamos que una de cada 10 escuelas ha sido dañada o destruida", dijo Russell.

La directora ejecutiva instó a un alto el fuego inmediato en Ucrania y pidió proteger de los daños a todos los niños y niñas.

"Esto incluye poner fin al uso brutal de armas explosivas en áreas pobladas y ataques a instalaciones e infraestructura civiles. Los niños de Ucrania necesitan urgentemente seguridad, estabilidad, acceso a un aprendizaje seguro, servicios de protección infantil y apoyo psicosocial. Pero más que nada, los niños de Ucrania necesitan paz", enfatizó. (Télam)