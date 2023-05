La estadounidense Amy Pope fue elegida hoy como directora de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), indicaron la propia agencia y una diplomática estadounidense.

Pope, la primera mujer que ostentará el cargo, se enfrentaba en las elecciones por el puesto al exministro del gobierno portugués, António Vitorino, que buscaba un segundo mandato, pero que finalmente retiró su candidatura tras una primera ronda de votación secreta en la que fue ampliamente aventajado por su rival.

Vitorino obtuvo 67 votos en la primera ronda, frente a los 98 que cosechó Pope, en la que votaron secretamente 165 de los 175 miembros de la OIM, informó la agencia de noticias AFP.

Pope, que actualmente ocupa el cargo de directora adjunta de Gestión y Reforma de la OIM, asumirá sus funciones el 1 de octubre, precisó la organización en un comunicado.

El triunfo de la mujer fue celebrado por Washington, a través de un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

"La elección de la Sra. Pope refleja un amplio apoyo de los Estados Miembros a su visión de mantener a las personas en el centro de la misión de la OIM, al tiempo que lleva a cabo reformas clave de gobernanza y presupuesto para garantizar que la OIM esté preparada para hacer frente a los retos que se le plantean", dijo el comunicado del departamento dirigido por el secretario de Estado, Antony Blinken.

La campaña por este puesto causó una división entre Washington, cuyos candidatos dirigieron tradicionalmente la agencia, y sus aliados europeos, unas tensiones que ahora habrá que aliviar.

"Parece que causó algo de consternación diplomática", dijo a AFP Megan Bradley, profesora adjunta de la universidad McGill en Montreal y experta sobre la OIM.

Habitualmente, los jefes de los organismos de la ONU que desean un segundo mandato son reelegidos sin oposición.

"Todos mis predecesores durante 70 años tuvieron dos mandatos, no veo por qué un primer mandato exitoso no estaría seguido por un segundo", había declarado en marzo Vitorino, de 66 años, segundo director de la OIM no estadounidense, elegido en 2018.

Sin embargo Pope, de 49 años, parece haber convencido a ciertos países con su visión fresca, enfocada en el impacto del cambio climático sobre la migración.

"Seguimos atascados en formas antiguas de ver la migración", había dicho a AFP en marzo.

La OIM, que se incorporó a la ONU hace sólo siete años, se fundó en 1951 para gestionar a los desplazados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Estas elecciones se produjeron en un contexto crítico de aumento del número de migrantes en el mundo, 281 millones según una estimación de 2020.

(Télam)