Los partidos que integran la coalición derechista Chile Vamos -Evópoli, UDI y RN- resolvieron ayer en sus respectivos consejos generales rechazar la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constituyente y, por ende, llaman a votar por el No en el plebiscito de refrendación, convocado para el 4 de septiembre, aunque admiten que la Carta Magna actual necesita cambios.

Renovación Nacional (RN) es el partido del expresidente Sebastián Piñera. El titular de la fuerza, Francisco Chahuán, informó a través de Twitter en la tarde de ayer que “se acaba de resolver con el 97,17% rechazar el texto constitucional propuesto por la convención constitucional! Defenderemos la libertad y las bases de la institucionalidad democrática”.

Por otro lado, la joven diputada de RN Camila Flores, marcó con énfasis que la decisión partidaria ya no admite debates. “Quién pretenda tener libertad de acción sería una tremenda irresponsabilidad. Yo creo que la persona que no respete el voto político que estamos hoy votando tiene que necesariamente ser sancionado y expulsado del partido”

En rigor, la legisladora recordó un punto que fue informado a los afiliados el 25 de mayo, cuando RN inició la consulta a sus militantes para definir postura en la antesala al plebiscito de salida. “Queremos saber cuál estiman que debiese ser el curso de acción que siga el partido entre lo que significa la opción Apruebo y la opción Rechazo. Eso si, como mesa nacional hemos tomado una decisión que consiste en que no habrá libertad de acción”, dijo en ese momento el secretario general del partido, Diego Schalper.

Mientras que desde la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), momentos antes de iniciar la convocatoria, la secretaria general del partido, María José Hoffman fue consultada en CNN Chile por la posición que tomará la colectividad, ante lo cual aseguró que no habrían tantas sorpresas, pero hizo una crítica a la propuesta de nueva Constitución.

“Creemos que el borrador de la Convención no ha sido lo que los chilenos esperan, acá hay un borrador que efectivamente no ha dado las respuestas a los chilenos en las materias que más le importan”, dijo.

En concreto sobre el Rechazo, la exdiputada señaló que “estamos muy preocupados por el borrador de la Convención creemos que no ha estado a la altura".

Y horas más tarde, a través de un comunicado confirmaron que “la Unión Demócrata Independiente quiere sumarse a la mayoría social que está por los cambios, pero de manera responsable; sumarnos a esa mayoría que se ha decepcionado de la Convención Constitucional, que optará por el rechazo el 4 de septiembre y que mantiene la esperanza de tener una Constitución nueva, pero no cualquiera: una que le haga bien a Chile”.

Del mismo modo, los liberales de Evolución Política -Evópoli- confirmaron a través de un comunicado, que con un 98,2% de los votos, se suman por el rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna.

Entre las razones, señalan que “atenta peligrosamente contra la igualdad ante la ley, estableciendo discriminaciones injustas, concentrando el poder poniendo al centro a un Estado omnipotente y lejos la libertad de elegir sus proyectos de vida para las personas”.

El partido asegura que los ejes estructurales propuestos en la nueva Constitución, “retrasarían en años la posibilidad de resolver las graves urgencias sociales que el país demanda”.

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, indicó que el nuevo texto constitucional “no satisface a los chilenos”, argumentando que “es una propuesta que no une, si no que divide, que debilita la democracia en vez de fortalecerla, al igual que sus instituciones que tanto necesitamos más fuerte que nunca y que también coarta las libertades que un partido como el nuestro no podemos tolerar”.

Pero, aunque las tres fuerzas de Chile Vamos coinciden en rechazar el texto propuesto por la Convención Constituyente, también coinciden en que la actual Carta Magna, heredada de la dictadura que lideró Augusto Pinochet, "ya cumplió un ciclo”.

A través de un comunicado, la UDI precisó que “no podemos desoír el llamado de una inmensa mayoría de chilenos que está a favor de que nuestro país tenga un nuevo texto constitucional”, pero se necesita “una buena y representativa Constitución, que genere un amplio consenso, que sea la casa de todos y no solo la de algunos”.

“Desde la centro derecha estamos diciéndole a Chile que no nos parece esta propuesta, pero creemos que Chile quiere y necesita una nueva constitución”, dijo el titular de la UDI, Mario Desbordes.

Desde Evópoli también indicaron que “como partido no renunciaremos a tener una Constitución que una al país” y precisaron que mandatarán a su Directiva Nacional para que “busque todos los caminos institucionales y legales posibles que comprometan el desarrollo de un nuevo texto constitucional para Chile, a fin de superar tanto las falencias de la actual constitución política como las del fallido texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional”. (Télam)