Los abogados defensores del presidente de Perú, Pedro Castillo, presentaron hoy ante el Tribunal Constitucional recursos de habeas corpus contra un pedido de vacancia (destitución) del año pasado y una acusación actual de traición a la patria.

"Considero que el pedido es un habeas corpus porque el delito de traición a la patria tiene una condena de 15 años de cárcel, por eso su libertad personal está en peligro", advirtió el letrado Eduardo Pachas ante los magistrados del tribunal.

Añadió que el Congreso, en el informe de una subcomisión que presentó la acusación para inhabilitarlo por cinco años, no especifica cuál es el delito cometido para que se aplique el concepto de "traición a la patria" y denunció que el proceso actual es "un linchamiento político típico de la Inquisición".

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo aprobó la semana pasada un informe que recomienda inhabilitar a Castillo por el presunto delito de "traición a la patria" debido a que en una entrevista por televisión sugirió que podría darle una salida al mar a Bolivia si así lo aprobaba un referendo.

Pachas destacó en varias ocasiones en la audiencia pública en el tribunal que el mandatario dijo claramente que no le daría una salida al mar a Bolivia y que esa misma frase está presentada en la denuncia.

Al ser consultado por los jueces al respecto, el abogado que representa al Congreso, Iván García, dijo que se cuestionaba la intención de Castillo.

"El acusado no ha realizado ninguna acción, la comisión considera que no hay un acto material, sino un acto en grado de tentativa, no se ha materializado un acto concreto, una resolución ministerial, es una intención de haber querido realizar ese tema", respondió el letrado.

Tras la aprobación en la subcomisión, el informe deberá ser votado en la Comisión Permanente (órgano con representantes de todas las bancadas) y, de prosperar, se elevaría al pleno para su votación final.

El Congreso citó a Castillo para mañana a las 9, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

El otro habeas corpus solicitado responde a la moción de vacancia pedida el año pasado por la legisladora Patricia Chirinos, del partido opositor Avanza País, sin lograr los votos suficientes para ser admitida a debate.

El habeas corpus es un procedimiento de carácter breve, dentro del campo del derecho procesal penal, que tiende a proteger la libertad física de los individuos.

Perú atraviesa una crisis política que tiene enfrentados al Ejecutivo con el Legislativo, en medio de investigaciones fiscales contra Castillo, algunos de sus familiares, exfuncionarios y empresarios, por presuntos actos de corrupción.

Los supuestos indicios de corrupción provocaron que el parlamento busque destituir al mandatario por una tercera vez, tras dos intentos fallidos el año pasado, lo que el oficialismo suele llamar "intento de golpe de estado blando". (Télam)