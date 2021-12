El procurador general de la Corte Penal Internacional (CPI) defendió hoy su decisión de no incluir a Estados Unidos en una investigación sobre Afganistán, al asegurar que los "peores crímenes" fueron cometidos por los talibanes y el grupo Estado Islámico.

"Tomé la decisión basándome en pruebas de que los peores crímenes en términos de gravedad, escala y alcance parecen haber sido cometidos por el Estado Islámico del Khorasan (EI-K) y por los talibanes", declaró Karim Khan en una reunión de los países de la CPI, informó la agencia de noticias AFP.

"Dije que priorizaría estos y pedí a los jueces la autorizaciones de iniciar estas investigaciones", agregó el procurador británico.

No obstante, aunque no está explicitado, también puede tener peso en la decisión de Kahn de no investigar la actuación de Estados Unidos el hecho de que la primera potencia mundial nunca firmó el Estatuto de Roma, de 1998, instrumento constitutivo de la CPI, por lo que una investigación y su posible sanción no sería contemplada por Washington.

Además, la apertura de una investigación de la CPI en Afganistán, que incluye presuntos delitos cometidos por soldados estadounidenses, llevó a la gestión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a imponer sanciones a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda.

Bensouda había pedido a los jueces internacionales en 2017 que autorizaran una investigación completa, alegando que había sospechas "razonables" de crímenes de guerra cometidos por los talibanes, las fuerzas estadounidenses en Afganistán y la CIA en centros de detención secretos en el extranjero.

La investigación se detuvo en 2020 cuando el Gobierno dijo que investigaría él mismo los supuestos crímenes de guerra.

Tras la llegada al poder de los talibanes, Khan pidió que se reactivara la investigación, argumentando que significaba que estos crímenes ya no se investigarían adecuadamente.

Varias organizaciones de derechos humanos habían criticado la decisión de Khan en septiembre de dejar de lado la investigación de las fuerzas estadounidenses y centrarse en cambio en los talibanes y sus rivales del EI-K. (Télam)