La Confederación Brasileña de Fútbol emitió hoy un comunicado desmintiendo los rumores de que se había llegado a un acuerdo de palabra con Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, para que sea nuevo entrenador de la selección verdeamarela. En las últimas horas, en la prensa brasileña se instaló el rumor de que el entrenador italiano le gustaría hacerse cargo del equipo luego de que concluya la temporada en Europa y, por ello, la CBF habría acordado esperar al técnico hasta final de la 2022/23 para finiquitar detalles y sellar el acuerdo. Pero, previo a la final del Mundo de este sábado entre Real Madrid y Al Hilal, el director técnico "Merengue" declaró: "No lo sabía. La situación es simple: tengo contrato hasta 2024". Dado este panorama de rumores y de desmentida por parte del laureado entrenador, el ente madre del fútbol "Verdeamarelho" emitió un comunicado negando cualquier tipo de negociación allegando que: "Carece de fundamento". "La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informa que la noticia difundida este viernes (02/10) de que el técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es el nuevo técnico de la selección brasileña carece de fundamento. El presidente Ednaldo Rodrigues mantiene las declaraciones dadas el miércoles, luego del sorteo de los partidos de la Copa do Brasil. En ese momento, el funcionario descartó especulaciones y dijo que el asunto se trata con transparencia y que el entrenador elegido se anunciará en el momento adecuado", fueron las palabras con las que la organización se apegó a las palabras del ex entrenador del Milán para descartar los rumores sobre un acuerdo. En medio de todo tipo de suposición, el director técnico del Real Madrid deberá afrontar la final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Al Hilal de Ramón Díaz que tendrá lugar este sábado en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos. AMP/SPC NA