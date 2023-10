Cientos de judíos estadounidenses y rabinos se manifestaron este miércoles en el Capitolio de los Estados Unidos para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de Palestina. De acuerdo con la organización judía estadounidense Jewish Voice for Peace —que convocó a la protesta—, los manifestantes advirtieron que no se iban a retirar hasta que el Congreso de ese país demande un alto al fuego en Gaza, pero todo terminó con represión policial y detenciones. "Estamos aquí para decir: no en nuestro nombre y nunca más. Y continuaremos nuestra desobediencia civil hasta que el Congreso solicite un alto el fuego en Gaza, o hasta que nos obliguen a irnos", consignó la organización en redes sociales. Precisaron que el alto el fuego es el primer paso para detener los ataques israelíes que causaron la muerte de miles de palestinos y lesiones a muchos más. Asimismo, acusaron que, durante 75 años, el Gobierno de Israel ocupó de forma ilegal el territorio palestino y llevó a cabo una limpieza étnica de sus comunidades. "Ahora, Gaza se enfrenta a un genocidio con pleno apoyo de los Estados Unidos y estamos aquí como judíos para rechazar la complicidad y decir nunca más, para nadie", apuntaron. La Policía del Capitolio informó que detuvo a más de 100 personas en el Cannon House Office Building, lugar donde se concentró la protesta, según informó el sitio Sputnik News. Int./AEB/AMR NA