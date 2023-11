"La gran mayoría de los judíos en México está compuesta por mexicanos y se alineó con la posición del Estado de Israel, sobre todo en los días inmediatos al ataque de Hamás", según confió un investigador a un medio internacional. Por otra parte, intelectuales judíos mexicanos, como Silvana Rabinovich, Margit Frenk y Ari Volovich, entre otros, firmaron una carta condenando abiertamente los ataques a Gaza y pidiendo un cese al fuego

En su pronunciamiento, emitido el 29 de octubre, los firmantes acusaron limpieza étnica y una masacre persistente de la población palestina perpetradas por sucesivos gobiernos en Israel, y proclamaron un "No en nuestro nombre." En tanto, la filósofa Silvana Rabinovich —quien ejerce en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es autora del libro La Biblia y el dron, sobre el uso del discurso religioso para justificar el despojo contra Palestina— consideró que la comunidad judía en México en sus corrientes hegemónicas se apega a los lineamientos de la oficina de información de las embajadas de Israel en el mundo, "la hasbará". Rabinovich explicó que "existen en México y el mundo judíos que se consideran de izquierda y que el 23 de julio, por ejemplo, llamaron a protestar frente a la embajada de Israel en México para defender la democracia, en el marco de las manifestaciones con que los israelíes rechazaron la reforma judicial promovida por el primer ministro".Sin embargo, la investigadora de la UNAM señaló que "ese izquierdismo y esa noción democracia siguen minorizando a los palestinos, apoyó la construcción de muros para encerrarlos y respaldó la implantación de asentamientos en Cisjordania, ilegales conforme al derecho internacional", por lo que ella los ve con reservas. "En cuanto a la democracia que estos judíos —que se consideran a sí mismos progresistas— invitaban a defender, no es tal porque la democracia es incompatible con la ocupación militar y con el despojo territorial que encubre", calificó Rabinovich en declaraciones al sitio Sputnik News. Luego aclaró: "Habemos un pequeño número de judíos en México que desde 2009 nos hemos expresado con críticas radicales al sionismo, postura que en Israel es minoritaria, pero existe al menos desde 1967". "Este grupo, en estos días, se está renovando con jóvenes muy inquietos, conscientes y sensibles ante el genocidio en curso que, al igual que Jewish Voice for Peace en Estados Unidos o los israelíes contra la ocupación, sostienen que las vidas palestinas importan", completó. Int./AEB/AMR NA