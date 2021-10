El Gobierno de Estados Unidos condenó las declaraciones del vicegobernador del estado sureño de Carolina del Norte, Mark Robinson, quien calificó a la población LGBTIQ+ como una "inmundicia".

"Estas palabras son repugnantes y ofensivas", dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca y nativo de Carolina del Norte, Andrew Bates, en un comunicado difundido anoche.

“El papel de un líder es unir a las personas y defender la dignidad y los derechos de todos, no difundir el odio y socavar su propio cargo", agregó Bates, citado por el diario local The Charlotte Observer.

Los insultos de Robinson, el republicano de mayor rango en ese estado, salieron a la luz esta semana en un video divulgado en el Twitter del Observatorio del Ala Derecha, un proyecto de la organización progresista People For The American Way.

En la publicación, ahora viral, se ve a Robinson dando un discurso en junio pasado en la Iglesia Bautista Asbury en la localidad de Seagrove, en el que critica que se hable sobre la población LGBTIQ+ en las escuelas.

"No hay razón para que alguien en cualquier lugar de Estados Unidos deba contarle a un niño sobre el transgénero, la homosexualidad, cualquiera de esas inmundicias", apuntó y espetó: "Y sí, lo llamé inmundicia. Y si no te gusta que lo llamé inmundicia, ven a verme y te lo explico".

El vicegobernador, que saltó a la fama en un video viral sobre los derechos de armas de la Segunda Enmienda, es un crítico abierto de la Teoría Crítica de la Raza -que estudia la estructura social y la cultura en su relación con las categorías de raza, derecho y poder-, el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas negras Importan) y la población LGBTIQ+.

En el video, el funcionario dijo además que obligar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, donde les enseñan estos temas - "a odiar a Estados Unidos"-, es "abuso infantil".

También trató a los activistas del movimiento antirracista Black Lives Matters de "mentirosos socialistas y idiotas" que carecen de la verdad y de Dios.

“Las vidas negras no le importan a Black Lives Matter”, dijo Robinson, quien es afroamericano, y añadió: “¿Sabes cómo lo sé? Porque si lo hicieran, ¿sabes dónde estarían en lugar de estar en la estación de policía? Estarían allí en el lugar de reunión de las pandillas y en la casa del narcotraficante quemándolos. Estarían en la clínica de abortos quemándola, si las vidas de los negros realmente importaran".

Estos comentarios desataron una ola de críticas en el país, como la del gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, (en ese estado el número uno y del Gobierno y el número dos se eligen por separado) y la del fiscal general Josh Stein, mientras que algunos funcionarios llegaron incluso a pedir su renuncia.

“No hay debate aquí. Esta es una discriminación abierta. Es completamente inaceptable. Mark Robinson debería renunciar”, tuiteó el senador estatal de Carolina del Norte, el demócrata Jeff Jackson.

Una demanda exigida también por la Campaña de Derechos Humanos, la organización de derechos LGBTQ + más grande del país.

Si bien los principales republicanos del estado no comentaron sobre los insultos de su correligionario, algunos consultores políticos republicanos condenaron las expresiones en Twitter.

Brent Woodcox, asesor principal de políticas del líder del Senado de Carolina del Norte, Phil Berger, tuiteó: “No hay futuro para un partido político que es anti-gay. Simplemente no hay un electorado lo suficientemente grande en este país para esta actitud. El mundo cambió. Algunos políticos se están poniendo al día".

Pese a las críticas, Robinson apareció anoche en un noticiero de la televisión local Triangle y redobló sus declaraciones.

Legitimado por el expresidente republicano Donald Trump, este clima político de antiderechos ha recobrado fuerza en Estados Unidos en los últimos años y forma parte en la actualidad de una contraofensiva conservadora a las políticas sociales y el discurso del Gobierno del Joe Biden y de su Partido Demócrata. (Télam)