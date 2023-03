La Casa Blanca finalmente confirmó la reunión bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden, el miércoles en la Casa Blanca. Un mensaje que el gobierno argentino esperaba con ansias después de varias cancelaciones y desencuentros con el primer mandatario de los Estados Unidos

El breve pero contundente comunicado que dio a conocer la Casa Blanca dice lo siguente: "El 29 de marzo, luego de la conclusión del primer día de la segunda Cumbre por la Democracia, el presidente Joe Biden recibirá al presidente Alberto Fernández de Argentina para una reunión bilateral en la Casa Blanca. Los líderes celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina y reiterarán la fortaleza de la asociación entre Estados Unidos y Argentina. Discutirán cómo Estados Unidos y Argentina pueden continuar asociándose para abordar los desafíos globales y continuar avanzando en áreas de interés nacional mutuo, incluidos los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología. También discutirán la cooperación económica, así como sus valores compartidos de inclusión, democracia y protección de los derechos humanos"

Luego de haber recibido apoyos en la Cumbre Iberoamericana, Alberto Fernández se embarca mañana al mediodía hacia Estados Unidos para concretar la reunión bilateral con Joe Biden en la Casa Blanca, el miércoles. Créase o no, la reunión se confirmó recién este sábado por la noche, una notica que era esperada con ansias por el presidente y la delegación argentina porque una nueva postergación hubiese sido considerada un papelón internacional. Desde el entorno del presidente estaba "casi" confirmada, pero esperaban la comunicación oficial de la Casa Blanca como indica el protocolo para este tipo de cumbres entre presidentes. El primer fallido había sido en junio, cuando Alberto viajó a Los Angeles para Cumbre de las Américas. Estaba todo listo y estaba confirmada por el gobierno norteamericano, pero debió suspenderse porque Joe Biden tuvo que suspender toda su agenda internacional por haber contraído Covid. La segunda frustración fue durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en septiembre, pero tampoco pudo concretarse porque en esos días Biden tuvo que viajar a Gran Bretaña para los funerales de la reina Isabel. Es por ese motivo que desde la comitiva presidencial optaron por no darla por hecha hasta que saliera el tan ansiado comunicado de la Casa Blanca. A la reunión se sumará el ministro de Economía, Sergio Massa y hasta se generó una agenda casi de protocolo con rondas de empresarios en NY para el presidente Alberto Fernández para justificar la estadía con tanta antelación en los Estados Unidos, evitando la vuelta a la Argentina desde Santo Domingo al finalizar la Cumbre Iberoamericana. "Estaba todo prácticamente confirmado, hubo off que salieron incluso de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, pero éramos nosotros los que debíamos confirmar el encuentro, el protocolo indicaba que el comunicado debía salir de la Casa Blanca", le aseguró a NA una fuente de la comitiva argentina. Alberto Fernández, no obstante, pudo verse en Europa con Biden en el G20, y hasta le mostró fotos de su hijo Francisco. Pero esta vez quieren que la reunión entre en la categoría de bilateral y puedan tocar temas y recibir apoyos de uno de los presidentes más importantes del planeta. RJC/MAC NA