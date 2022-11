Las referencias del papa Francisco a chechenos y buriatos, quienes viven en Rusia pero no tienen tradición rusa, no solo exhiben su "rusofobia" sino una "escandalosa perversión de la verdad", advirtió hoy la vocera de la cancillería, Maria Zajárova.

"Esto ya no es rusofobia, sino una perversión; recuerden que en los años 90 y principios de los 2000 nos dijeron exactamente lo contrario: que son rusos, eslavos (los) que estaban torturando a los pueblos del Cáucaso, y ahora se nos dice que son los pueblos del Cáucaso los que están torturando a los rusos", expresó la diplomática.

Según la agencia YTAS, citada a la vez por Europa Press, Zajárova salió de esa manera al cruce del Papa, quien aseguró que los "más crueles" en el marco de la guerra son los "chechenos y los buriatos", aludiendo a aquellos que viven en Rusia pero no tienen una tradición rusa.

"No es necesario que ponga el nombre y el apellido. ¿Por qué no nombré a (el presidente, Vladimir) Putin? Porque no era necesario; ya se sabía. Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo", expresó Francisco.

El Papa, que varias veces se ofreció a mediar en busca de un acercamiento entre Rusia y Ucrania, también afirmó que no iría a uno de los países en guerra.

"Pensé en viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a las dos, no a un solo lugar", explicó.

La réplica de la cancillería rusa se da apenas un día después de la detención de dos sacerdotes de la Iglesia greco-católica ucraniana, arrestados ayer por la administración de ocupación rusa en la ciudad portuaria de Berdyansk, en la provincia de Zaporiyia.

Se trata de los padres redentoristas Ivan Levystky y Bohdan Geleta, párroco y vicario respectivamente de la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María en la ciudad a orillas del Mar Negro.

Los dos religiosos fueron acusados de actividades subversivas contra representantes de las tropas rusas en Berdyansk, por supuesta posesión de armas y municiones y libros sobre la historia de Ucrania, informó Vatican News, el portal de noticias de la Santa Sede. (Télam)