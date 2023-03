La Cancillería Argentina comunicó que la ex funcionaria ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes se presentó en la sede de la Embajada argentina en Caracas, Venezuela, y fue recibida por el embajador Oscar Laborde, junto a funcionarios de la sede diplomática

"La señora Duarte Pesantes informó que actualmente se encuentra en Caracas -sin brindar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo- y realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender

Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo", describe el texto. Duarte Pesantes, que fue ex ministra de Transporte y Obras Públicas de de Ecuador, estuvo con su hijo, de nacionalidad argentina, alojada en la residencia de la Embajada argentina en Quita desde el 20 de agosto de 2020 y ahora se fugó. Este martes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Vayas, convocó a una reunión al embajador de Argentina, Gabriel Fuks, para ampliar los datos de la huida de la ex ministra

Hasta ahora, no se pudo determinar si la salida ocurrió el viernes por la tarde o el sábado, como funcionarios de la Embajada comentaron en las últimas horas. "El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, recibió esta mañana en su despacho al embajador de Argentina, Gabriel Fuks. Durante la reunión, el embajador amplió la información entregada en la reunión previa de la noche de ayer sobre el escape de la señora María Duarte, quien habría salido de la residencia de la embajada argentina en Quito el viernes 10 de marzo, en horas de la tarde, aunque posteriormente altos oficiales argentinos han dado otra versión, en la que mencionan que habría salido el día sabado", comenzó el escrito difundido por la cancillería ecuatoriana. Durante el encuentro, Vayas solicitó asimismo las grabaciones de las cámaras de seguridad privada del predio de más de tres hectáreas de la misión argentina, las cuales le fueron negadas sin una razón en particular. "Ante ciertas imprecisiones, esta cancillería ha solicitado formalmente más información y documentos para conocer los detalles del escape de la ex funcionaria. (...) La Embajada argentina se ha opuesto a entregar los videos", continuó el documento. Duarte residió en la Embajada Argentina en Ecuador durante casi tres años, luego de que fuera condenada a ocho años de prisión por cohecho, un delito de corrupción en contra de la administración pública. El Gobierno argentino le concedió a ella y a su hijo el ingreso a la sede en calidad de "huésped por razones humanitarias"..Qué dijo la ex funcionaria: En su cuenta de Twitter, Duarte Pesantes agradeció a la Argentina y denunció a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En la misma línea, contó por qué se fugó: "Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía", agregó. GD/SPC/MG/MAC NA