La Cancillería Argentina comunicó que la ex funcionaria ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes se presentó en la sede de la Embajada argentina en Caracas, Venezuela, y fue recibida por el embajador Oscar Laborde, junto a funcionarios de la sede diplomática

"La señora Duarte Pesantes informó que actualmente se encuentra en Caracas -sin brindar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo- y realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender

Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo", describe el texto. Duarte Pesantes, que fue ex ministra de Transporte y Obras Públicas de de Ecuador, estuvo con su hijo, de nacionalidad argentina, alojada en la residencia de la Embajada argentina en Quita desde el 20 de agosto de 2020 y hoy se fugó

En su cuenta de Twitter, Duarte Pesantes agradeció a la Argentina y denunció a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En la misma línea, contó por qué se fugó: "Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía", agregó.