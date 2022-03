La Comisión por el Sí, que busca derogar en el referendo del domingo 135 artículos de una megaley central para el gobierno de Luis Lacalle Pou, cerró hoy su campaña con un mensaje transmitido por la cadena oficial de radio y televisión, en el que instó a evitar que “Uruguay retroceda muchos pasos”.

"Aumentar las diferencias y las injusticas no es el camino. La justicia debe ser igual para todos. Por eso quienes gobiernan no deben abusar de la fuerza y del poder de la comunicación. Esta no es una causa partidaria. Así lo entendieron cientos de miles que pusieron su firma. Esta causa es por los derechos y las libertades de mujeres y hombres, en las ciudades y en el campo", señaló el texto.

El mensaje fue dicho por el actor César Troncoso y marcó el cierre de la campaña del Sí, aunque se prevén otros actos y actividades hasta el fin del plazo legal del proselitismo.

"No soy un gobernante; simplemente un uruguayo. Siento el dolor e intranquilidad de la gente. Todos queremos lo mejor para los nuestros. Para mí hay algo fundamental: poder ponerse en el lugar del otro y hacer lo posible para no causarle ni dolor ni miseria", afirmó Troncoso.

Explicó que respaldaba el llamado a derogar esos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “para evitar que el Uruguay, aún con buena voluntad, retroceda muchas pasos en lo que construimos en muchas décadas y entre todos y todas”.

Para la Comisión por el Sí, eso no puede hacerse “con bronca, tampoco con odio”, sino que hay que basarse “en que en este pequeño gran país podemos y tenemos que construir la felicidad colectiva", reseñaron los sitios de El País y El Observador.

Troncoso subrayó que “no hace falta evocar grandes palabras”, porque “con un simple Sí alcanza”, y exhortó a, antes de votar el domingo, “pensar, a reflexionar, a comprender qué es mejor para la mayoría, porque de eso se trata vivir en sociedad", finalizó.

El mensaje -de siete minutos, editado como un clip- pudo ser visto en amplias pantallas colocadas en el Obelisco montevideano, hasta donde las organizaciones que promueven el Sí llegaron desde la sede de la Universidad de la República (Udelar), todo acompañado además por un espectáculo artístico y un banderazo.

Para mañana, la Comisión por el Sí prevé actos en 14 departamentos, y para el jueves llama a ir al estadio Centenario, donde el seleccionado local juega por las eliminatorias del Mundial 2022, con ropas y distintivos rosados, el color de la boleta del Sí.

El 8 de julio de 2020 el Congreso sancionó la LUC, de 475 artículos, eje de la gestión de Lacalle Pou, un texto que impuso cambios claves en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales.

Entre otras cuestiones, la LUC limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", establece la figura de la "apariencia delictiva" y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.

Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.

El oficialismo, que defiende la norma y el No, cerrará mañana con una conferencia de prensa del mismo Lacalle Pou, puesto en el centro de la escena en el final de la campaña.

La coalición de gobierno hizo hoy un acto en Las Piedras, en el departamento de Canelones, con discursos de un representante de cada una de las cinco fuerzas que integran la alianza. (Télam)