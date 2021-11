La comisión electoral de Libia anunció hoy que rechazó la candidatura de Saif al-Islam Kaddafi, hijo del depuesto mandatario, para la elección presidencial del 24 de diciembre.

Saif al Islam, buscado por la Corte Penal Internacional desde 2011 por "crímenes contra la humanidad", presentó su candidatura el 14 de noviembre.

Está entre los 25 candidatos cuyas solicitudes fueron rechazadas, según un comunicado de la Alta Comisión Electoral.

Según la comisión, el rechazo de las solicitudes se basa en varios textos legislativos, así como en las cartas que le dirigieron el fiscal general, el jefe de la Brigada Policial de Delitos y el presidente de la Dirección de Pasaportes y Nacionalidad.

Saif al-Islam, de 49 años y que llevaba años en paradero desconocido, presentó su candidatura en la oficina de la comisión electoral de Sabha, uno de los tres centros autorizados junto con Trípoli y Bengasi, informó la agencia de noticias AFP.

A fines de julio, el hijo de Kaddafi había dicho en una entrevista con el diario The New York Times que no descartaba regresar a la política.

Las elecciones serán la culminación de un laborioso proceso político auspiciado por la ONU y se espera que pongan fin a una década de caos desde la caída del régimen de Muammar Kaddafi, asesinado en 2011 en una revuelta popular.

Ayer, la comisión electoral informó que 98 personas habían presentado su candidatura para las presidenciales.

Entre los candidatos figuran el hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Hafter, el exministro del Interior, Fathi Bachagha y el primer ministro interino, Abdelhamid Dbeibah. (Télam)