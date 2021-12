El Congreso de Uruguay respaldó hoy el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la Ley Forestal que el mismo cuerpo había sancionado hace semanas, en una votación que volvió a mostrar juntos al opositor Frente Amplio y a Cabildo Abierto, integrante de la alianza de Gobierno.

La asamblea de diputados y senadores ratificó el veto, el primero que aplicó Lacalle Pou desde que asumió la jefatura de Estado, en marzo del año pasado.

"No se alcanzó la mayoría calificada requerida, por lo que el veto queda vigente", cerró la vicepresidenta Beatriz Argimón tras la votación, según el sitio del diario El País.

En el Senado hubo 15 votos a favor de mantener el veto y 16 en contra, y en Diputados 53 y 44, respectivamente, lejos de los tres quintos que se necesitaban.

Aunque se trató de una sesión especialmente convocada para ratificar o rectificar el veto, hubo un fuerte debate sobre la iniciativa, que limitaba las plantaciones para la producción de celulosa y buscaba favorecer al agro y la ganadería.

El diputado del Frente Amplio Alfredo Fratti advirtió que el veto significaba "optar entre dos intereses en disputa, el interés general de la mayoría uruguayos y el particular de un grupo forestal productor de maderas en tierras no clasificadas como prioridad forestal", en tanto el senador de CA -fuerza que impulsó la iniciativa- remarcó que la Ley Forestal "no vulnera derecho a la propiedad y trabajo de nadie", sino "protege tierras aptas para la producción de alimentos".

El diputado del Partido Independiente Iván Posada reseñó que "desde un comienzo" Lacalle Pou había adelantado el veto, y consideró "absolutamente respetable, entendible" la postura de CA de impulsar el texto, que, igualmente, "no forma parte de ningún compromiso firmado" por los partidos de la alianza gobernante.

A su turno, el senador nacionalista Sebastián Da Silva subrayó que el Partido Nacional "no tiene que remitirle pruebas a nadie de su condición campera, porque es la encarnadura misma del productor agropecuario" y cuestionó a "los mercaderes del chamuyo que vienen a esta sala con tono gauchesco".

El proyecto había sido aprobado en Diputados y en Senado (el 15 de este mes) con los votos de Cabildo y el Frente Amplio. (Télam)