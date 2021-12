El candidato pinochetista, José Antonio Kast, participó anoche en forma virtual del programa de Franco Parisi, excandidato del Partido de la Gente (PDG) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el fin de conquistar algunos de los 899.230 que lo ubicaron en el tercer lugar en esos comicios.

En el encuentro a través del canal de Youtube de Parisi, Kast expuso sus propuestas y posturas de cara a la próxima consulta interna que se hará el PDG, para definir a quién darán el apoyo en la segunda vuelta electoral del 19 de diciembre.

Kast y Parisi hablaron principalmente de temas de derechos de animales, matrimonio igualitario y fondos de jubilación privada.

El candidato pinochetista enfrentó a Franco Parisi durante el programa por la deuda de pensión alimenticia que mantiene con sus hijos, aunque dijo: "No conozco el detalle, no sé en qué está la situación. Sí se que en caso de una condena, vas a tener que hacerte responsable y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y no colabore".

"Los casos son distintos, pero la Ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse y en eso vamos a ser muy estrictos, muy claros", añadió el candidato de la ultraderecha chilena.

Kast también se refirió al matrimonio igualitario y dijo: "Respeto la dignidad de la persona, soy demócrata y respeto lo que dice la mayoría parlamentaria. Tengo la convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero el Parlamento está avanzando".

El otro candidato para el balotaje presidencial, Gabriel Boric está invitado para participar del mismo programa paran mañana, pero desde su comando aún están evaluando si participará o no. (Télam)