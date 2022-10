La Justicia de Uruguay decidió hoy suspender el decreto que flexibiliza las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), tras la polémica generada por los cambios, considerados un "retroceso" en la lucha contra el tabaquismo y cuestionados por la oposición de izquierda.

"Dispónese la inmediata suspensión del decreto 282/022", dice el fallo de la jueza María Elena Emmenengger.

El presidente Luis Lacalle Pou había habilitado, en un decreto publicado el 2 de septiembre, la venta de cigarrillos en cajas blandas, cuando desde 2019 solo se permitían las de cartón, y además autorizó a volver a utilizar el logo de la marca en el propio cigarrillo y en el interior de las cajitas.

También permitía a las empresas incluir colores, logos o inscripciones en los paquetes.

MIRÁ TAMBIÉN Noruega culpa a inteligencia extranjera de vuelos de drones ilegales

El gobierno argumentó que los cambios apuntan a luchar contra los productos de contrabando o falsificados, reportó la agencia AFP.

Pero la normativa generó polémica al ser considerada un "retroceso" en la lucha contra el tabaquismo, de la que el país de 3,5 millones de habitantes fue un abanderado, en particular bajo el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), oncólogo de profesión.

La sentencia de 56 páginas de la jueza Emmenengger recuerda que "la academia y comunidad científica del Uruguay han manifestado de forma unánime preocupación por el retroceso de la política sanitaria y su inminente impacto en la salud de la población".

El Ejecutivo tiene tres días para apelar la decisión.

MIRÁ TAMBIÉN Esposa de Bolsonaro dice que la Biblia ordena votar a la derecha y ataca a Lula

Además de la SUT, organizaciones internacionales relacionadas con la lucha contra el tabaquismo como Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias habían adelantado que explorarían "todas las acciones legales" posibles para revertir la decisión del gobierno.

Uruguay fue uno de los países más avanzados de América Latina en aplicar estrictamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS firmado en 2003.

Las medidas contra el hábito de fumar le valieron una demanda de la tabacalera Philips Morris, que acusó al país de violar un tratado de inversiones. Tras seis años de litigio, Uruguay ganó el arbitraje internacional en 2016.

A la vez, los cambios decididos el mes pasado por el presidente Luis Lacalle Pou generaron polémica porque fueron a pedido de la tabacalera Montepaz, aportante a la campaña proselitista de la alianza ahora gobernante.

“Me preguntaba alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché: 'Esto es para favorecer a la empresa Montepaz'. ¡No, si me lo pidió una fábrica de chicles! Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz", dijo hoy Lacalle Pou.

Pero se preguntó si “alguien cree” que el Gobierno se va a “mover por presiones” y respondió: “No nos conocen; es una falta de respeto”.

“A veces lo que pasa que se ve que algunos actuarían de esa manera. Yo no, y creo que lo he demostrado. Entonces, las críticas, bienvenidas, las faltas de respeto y adjudicar intenciones, me parece que no corresponde", enfatizó, según el sitio del diario El País.

En una conferencia que dio en Soriano, el mandatario consideró que no había contradicciones entre el impulso a los cambios y el juicio que el Estado le ganó a Philip Morris.

“Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, lo que obviamente no es cierto… Si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas, y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. Podría decir eso, (pero) no lo pienso y no lo digo", se defendió el presidente.

Desde el opositor Frente Amplio (FA), la diputada Cristina Lustemberg, exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública, destacó como una “muy buena noticia” el fallo de la justicia y resaltó la necesidad de “priorizar la salud de los uruguayos en una política como la antitabaco, que ha tenido fuerte evidencia sobre el impacto en la salud”.

El decreto “parecía escrito por la industria tabacalera”, ironizó Lustemberg, que se declaró “sorprendida por el retroceso” que significaba la flexibilización, según el sitio de ladiaria.

Para la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en tanto, primó “la cordura”.

En su cuenta de la red Twitter, Cosse publicó el fallo judicial y escribió: “La justicia hizo lugar al amparo que solicitaba dejar en suspenso las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo a favor de la industria tabacalera. Qué bueno que haya primado la cordura”. (Télam)