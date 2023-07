La justicia europea confirmó hoy el levantamiento de la inmunidad diplomática de Carles Puigdemont decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017.

La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) afecta igualmente a Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del gobierno regional catalán que encabezaba Puigdemont. Los tres están procesados por la justicia española por su participación en el intento fallido de secesión del noreste región española.

En su recurso, los tres eurodiputados pedían ahora al tribunal europeo que anulara la decisión de levantar su inmunidad.

Con su decisión, el tribunal allana el aún extenso camino para que sean presentados ante la justicia española.

En una conferencia de prensa desde la sede del Parlamento Europeo, Puigdemont llamó a "remontar" la sentencia "adversa" en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"No era lo que esperábamos, pero no podemos decir que no estábamos preparados para este escenario. Nos toca otra vez remontar una situación adversa, no es la primera vez", aseguró el independentista catalán, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Según Puigdemont, su equipo legal presentará un recurso de casación al TJUE en el que explorarán "las grietas" que, a su juicio, abre la sentencia de hoy del tribunal de primera instancia.

Respecto de si el fallo que lo deja sin inmunidad complica su regreso a España, el expresidente de la Generalitat afirmó que la opción de volver "está en el mismo punto que antes de la sentencia".

"Igual de lejos y de cerca", expresó Puigdemont, quien subrayó que tanto él como sus correligionarios, como dirigentes independentistas, "sufren una persecución política" y han demostrado que "no trafican con drogas y armas, sino con votaciones y referendos".

Sobre el escenario que se abre ahora y la opción de que el instructor del proceso, Pablo Llarena, reactive las órdenes, Toni Comin aseguró durante la rueda de prensa que cualquier paso para pedir su entrega a España necesitará de un nuevo suplicatorio en la Eurocámara.

Su abogado Gonzalo Boyé precisó que tienen un plazo de dos meses y diez días para presentar recurso de casación ante el TJUE.

Después de varias marchas y contramarchas, el Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, debía valorar esta vez la cuestión de fondo.

En su decisión, el TGUE rechazó especialmente el argumento de la supuesta violación por parte del Parlamento Europeo del principio de imparcialidad, que había sido alegado por los demandantes.

La jurisdicción estima igualmente que, para pronunciarse sobre las peticiones de suspensión de inmunidad presentadas por Madrid, "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles".

"Esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales", indica el comunicado.

"El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se inició con la intención de dañar la actividad de los diputados", agrega.

El gobierno secesionista que dirigía Puigdemont trató de independizarse de España en 2017 organizando un referendo de autodeterminación, prohibido por la justicia, al que después siguió una efímera declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento regional.

Madrid suspendió entonces la autonomía de esta rica región del noreste español, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.

(Télam)