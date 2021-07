El Tribunal Supremo de Países Bajos ratificó hoy el fallo que declaró culpable al líder de la formación política de ultraderecha Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, por insultar a los marroquíes durante un acto en 2014.

El fallo de la máxima corte neerlandesa tiene lugar después de que Wilders presentara una apelación contra un fallo anterior, dictado por el Tribunal de Apelación y que sostenía que "un político también debe adherirse a los principios básicos del Estado de Derecho y no debe incitar a la intolerancia".

Asimismo, la sentencia, que no examinó el fondo del caso sino únicamente el procedimiento del Tribunal de Apelación de la Haya, indicó que Wilders habló "deliberadamente" de los marroquíes y no mencionó que se refería a los "criminales", como explicó después, según un comunicado del Tribunal Supremo.

En el acto político de 2014, Wilders había preguntado a su audiencia si querían "más o menos marroquíes".

El público comenzó a cantar que "menos" y él respondió que su partido "arreglaría eso".

"Es cierto que un político debe poder plantear asuntos de interés general, aunque ofenda o moleste a los demás, -argumentó el fallo conocido hoy- pero eso no altera el hecho de que tiene la responsabilidad en el debate público de evitar que difunda declaraciones contrarias a la ley y con los principios fundamentales del Estado constitucional democrático", informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, la corte insistió en que la forma en la que Wilders hizo sus declaraciones es "innecesariamente ofensiva" y "excede los límites de la ley".

El fallo, no obstante, no implica la imposición de una pena ya que ratifica el fallo anterior, que lo encontró culpable por insultar a los marroquíes pero sin incitar al odio, por lo que no le impuso pena alguna.

Wilders todavía puede solicitar una impugnación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según Wilders, el fallo muestra que "el Estado de Derecho está en quiebra" y denunció ser víctima de "un proceso político", según recogió el diario neerlandés Algemeen Dagblad.

El líder de extrema derecha sostuvo que el fallo no le importa: "No existe para mí". (Télam)