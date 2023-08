La Justicia de Bolivia dictó hoy prisión preventiva por seis meses para el abogado Roberto Arana y Rony Suárez Milliet, las dos personas acusadas de ser los “hombres de confianza” del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset, que está prófugo hace más de dos semanas.

Arana, señalado como el abogado que brindaba protección legal a Marset, y Suárez, acusado de manejar empresas con el dinero del narcotraficante, fueron llevados ante el juez anticorrupción Roberto Parada, que evaluó las pruebas de la Fiscalía y determinó enviar a los acusados por seis meses al penal de Palmasola, informó el medio boliviano El Deber.

Ambos fueron imputados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por la Fiscalía, que había pedido detención por 180 días en Palmasola por considerar que existen evidencias de que mantenían estrecha relación con Marset en la compra y venta de costosos inmuebles para lavar dinero.

Marset, que logró refugiarse en Bolivia con tres identidades falsas, es considerado un narcotraficante “de alta peligrosidad” y de “alto valor”.

MIRÁ TAMBIÉN Hacker revela que Bolsonaro le ordenó cometer fraude electoral y prometió indultarlo si ganaba

Arana, acusado por la Policía de ser el tercero en mando de la organización criminal de Marset, rechazó haber prestado servicios para actividades ilegales y confió en que se demostraría la audiencia, durante su traslado al Palacio de Justicia de Santa Cruz.

"Soy inocente y se va a demostrar en la audiencia. Confío en la Justicia Boliviana, sé que la Policía está haciendo su trabajo", expresó.

Arana, de 40 años, es conocido en los medios cruceños como "Robertito", fue abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz y, según las investigaciones, estaba encargado de la protección legal de la organización criminal de Marset.

El abogado aseguró que no conoció personalmente al narcotraficante y que el trámite que realizó fue a través de un poder legal.

MIRÁ TAMBIÉN Casi 5.000 presos inauguran elecciones presidenciales adelantadas en Ecuador

"Simplemente, hice un trabajo de abogado para él y ahora me veo inmiscuido en este problema. Fui su abogado en 2019, me dio un poder para hacer un trabajo en el Consulado (de Uruguay) de su pasaporte original, pero yo no conocí ninguno de sus alias", insistió.

"Yo no tengo que demostrar nada (su inocencia), la Justicia tiene que demostrar que yo soy culpable. A mí me culpan de legitimación de ganancias ilícitas. Yo sí lo conocí, pero mi relación era laboral y solo fui su abogado una sola vez", remarcó.

En el caso de Milliet, los investigadores lo señalaron de manejar empresas del narco uruguayo y de "lavar el dinero" del narcotráfico, abriendo empresas a su nombre.

Estaba previsto que otras tres personas sean puestas ante un juez, entre ellas Norma Daniela J.S., agente inmobiliaria detenida el martes y acusada de "blanquear" el dinero proveniente del narcotráfico, al adquirir inmuebles por orden de Marset y registrarlos a nombre de terceros o más conocidos como "palos blancos".

La otra persona es Raquel R.S. acusada de legitimación de ganancias ilícitas y de haber hospedado a Marset en su estancia de El Rancho de la comunidad boliviana de Santa Ana de Guarama, y su esposo, Roberto Carlos Hurtado, "Chicho Balas",

La Fiscalía requirió convocar a declarar a unas 10 personas más supuestamente implicadas.

Además de Bolivia, también Brasil, Uruguay y Paraguay buscan a Marset, considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y acusado de organizar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022, en Colombia.

En Paraguay está imputado por la fiscalía por el delito de narcotráfico y también figura en la lista roja de Interpol. (Télam)