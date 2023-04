Un jurado de California determinó el viernes que la función Autopilot de Tesla no falló a la hora de responder de forma segura en lo que parece ser el primer juicio relacionado con un accidente en el que se vio implicado el software de conducción parcialmente automatizada. El veredicto podría ofrecer una señal importante del riesgo al que se enfrenta Tesla Inc a medida que prueba y despliega su Autopilot y el sistema más avanzado de "conducción autónoma completa (FSD)". El máximo ejecutivo de la compañía, Elon Musk, ha destacado esos dispositivos como cruciales para el futuro de su empresa, pero la conducción automatizada ha atraído el escrutinio regulatorio y legal. Según un informe de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de California "no se han encontrado pruebas de defectos en la unidad del Model S que se vio involucrada en un accidente en el que un hombre perdió la vida al chocar con un camión cuando utilizaba el sistema de conducción semiautónomo Autopilot". Y destaca que el sistema Autopilot es un dispositivo avanzado de asistencia al conductor que requiere una atención continua y total por parte del conductor, que debe supervisar el tráfico y estar preparado para tomar la iniciativa para evitar cualquier accidente. (Con información de Reuters) NA