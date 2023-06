La Junta Electoral de la región metropolitana de Madrid ordenó hoy a la fuerza de ultraderecha Vox retirar, en el plazo de un día, un anuncio instalado en la capital que con el lema "Decide lo que importa" se ve una mano que tira a la basura la bandera LGBTIQ+, el logo del movimiento feminista, la bandera republicana, el logo comunista y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

En la resolución, la Junta Electoral de Zona Madrid emplaza al partido liderado por Santiago Abascal a proceder a su retirada y advierte que, en caso de no hacerlo, tendrá un "apercibimiento" de acuerdo con lo que indica "el derecho".

La Junta decidió, no obstante, no abrir un expediente sancionador, aunque aclara que, en caso de que "se reitere la conducta", lo iniciará.

La Junta Electoral no entra a valorar en su resolución la "posible ilegalidad" del contenido de la pancarta, pero sí considera que representa una infracción del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe la propaganda electoral antes del inicio legal de la campaña.

MIRÁ TAMBIÉN El enviado del Papa para la paz en Ucrania viajará mañana a Moscú

Para la Junta Electoral, el mensaje ("Decide lo que importa") va dirigido a "persuadir al elector", informó la corporación de radio y televisión española RTVE.

Además, no la ve enmarcada en "las actividades ordinarias" de la formación, y "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que, directa o indirectamente, pretenda la captación de sufragios".

El Partido Socialista (PSOE) había denunciado a Vox ante la Junta Electoral Central por el anuncio, acusándolo de incumplir la ley al publicitar un acto de campaña fuera del periodo permitido. Los socialistas, además, veían un posible delito de odio.

La pancarta, además, fue objeto de polémica en los últimos días, siendo bautizada como "la lona del odio" por colectivos LGBTIQ+ y feministas, mientras que ambientalistas arrojaron pintura roja y negra sobre el cartel de Vox, al que consideraron "un ataque a todos los sectores que cuestionan los posicionamientos hegemónicos".

MIRÁ TAMBIÉN Putin dice que se impidió una guerra civil en Rusia tras frenar la rebelión del grupo Wagner

La agrupación de ultraderecha, por su parte, contestó solicitando que se desestimaran las denuncias al entender que no habían cometido ninguna infracción de la legislación electoral, por lo que reclamaban que fueran archivadas.

En el cuestionado cartel aparecen palabras como libertad, seguridad, familia, industria, campo y fronteras sobre un fondo verde, y anuncia la celebración de un acto del partido el sábado 24 de junio. Al otro lado, sobre un fondo rojo, se muestran las palabras "imposición, inseguridad, división, pobreza, abandono e invasión".

Los españoles concurrirán a las urnas seis meses antes de lo previsto, el 23 de julio próximo, en un adelantamiento de las elecciones anunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el revés electoral sufrido en los comicios regionales y municipales del pasado 28 de mayo, en los que tuvo un fuerte avance el opositor Partido Popular (PP), de derecha. (Télam)