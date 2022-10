(Por Ariadna Dacil Lanza, enviada especial) Juiz de Fora, la ciudad de Minas Gerais de 577.000 habitantes en la que apuñalaron al actual Presidente brasileño Jair Bolsonaro durante un acto de campaña en 2018 y considerada el lugar de su "renacimiento", es uno de los escenarios donde se disputa la cruzada electoral del domingo en la que busca su reelección, aunque en la primera vuelta se impuso allí su rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El estado, que fue codiciado en tiempos de la colonia al ser parte del Camino del Oro, es hoy una mina de votos. El segundo distrito electoral del país hace repetir a los entendidos: "Quien gana Minas, gana la lección".

"La tierra donde renací por segunda vez", dijo Bolsonaro tres meses atrás, cuando iniciaba su campaña en Juiz de Fora. Los médicos "dicen que de cada 100 personas que son apuñaladas así, solo una sobrevive. Estoy seguro de que no es suerte, es la mano de Dios", aseguró.

Para llegar a Juiz de Fora desde Río de Janeiro hay que ascender hasta las nubes por las rutas de la "ciudad imperial", más conocida como Petrópolis.

Un escenario que hace pensar en la película Jurassic Park, donde el camino zigzaguea como esquivando los precipicios, que dejan ver por momentos la Reserva Biológica do Tinguá y por otros el Parque Nacional Serra dos Orgaos.

Al mirar los resultados de la primera vuelta del 2 de octubre, Petrópolis recuerda que aún se está en Río de Janeiro, un bastión de Bolsonaro, donde ganó con el 55% de los votos. Pero al llegar a Juiz de Fora, el aire cambia.

"Lula es más pueblo, Bolsonaro es élite", dice a Télam Alexander Da Silva Arandes, hombre negro de 49 años. No descarta que haya habido corrupción en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) pero valora los planes de vivienda.

"Yo me pude comprar mi casa y se comía mejor, eso no hay cómo compararlo. Además pagó la deuda del país. Bolsonaro no sé qué hizo", dice mientras busca clientes para una óptica.

En la vereda de enfrente, y a unos pocos metros de donde apuñalaron a Bolsonaro, Lucimar D'Arc Amaro, de 47 años, atiende un kiosco de revistas donde solo venden stickers del Presidente, pero aclara que no es por ella, sino porque su marido es "enfermo de Bolsonaro".

"Yo soy de Lula", aclara. Su marido no dice su nombre, pero cuenta que estuvo el día del atentado al entonces candidato, el 6 de septiembre de 2018, a menos de un mes de la elección presidencial.

La esquina que cruza la calle Batista de Oliveira con la peatonal Halfeld, cubierta de piedras portuguesas blancas y color ladrillo, fue el punto en que Bolsonaro recibió la puñalada cuatro años atrás. Hoy se venden banderas de Brasil en una mitad y con la cara de Lula en la otra.

Hay casi tantos puestos callejeros como locales comerciales: anteojos, frutas, insumos para celulares, medias, toallas con la cara de Lula, hasta gente con pecheras amarillas que indican "compro oro". Todos dicen que, como la mayoría de las ciudades mineras, Juiz de Fora "es una ciudad tranquila".

"El sábado gana Flamengo y el domingo Lula", dice a los gritos Clever Nicolau, de 40 años, que vende insumos para celular en un puesto improvisado.

"Cualquiera que gane voy a tener que trabajar igual", agrega al pasar. "La semana pasada vino Lula y estaba lleno", dice mientras muestra los videos que filmó durante la caravana del candidato. "Y cuando vino Bolsonaro hubo muy poca gente", agrega, mientras hace un gesto arrugando la nariz para acentuar la baja convocatoria.

La intendenta Margarita Salomao, del PT, acompañó a Lula en la camioneta que lo paseó por la ciudad escoltado por miles de personas. Según la vendedora de calzados Israely de Goes "hubo mucha gente porque vinieron en colectivos desde otras ciudades".

Tres jóvenes se suman a la charla sin dar nombres y agregan que "Lula tiene un discurso comunista y retrógrado" y que "si eso hubiese funcionado tendría que haber mejorado en los 16 años de Gobierno".

"Si hubiera otro candidato votaría por otro", se excusa una que votará por el actual presidente y otra replica: "Bolsonaro representa más los valores que yo defiendo".

Quien también habla de los "miles" que acompañaron a Lula la semana pasada es Priscila, de 37 años, que trabaja en Óptica del Pueblo, a dos locales de donde fue la puñalada. El día del atentado dice que se encerraron en el local porque hubo corridas por todos lados.

"Yo voto por Lula, como casi todos aquí. Ojalá dios quiera que gane de nuevo", desea.

"Los que somos autónomos no queremos a Lula", dice a unas cuadras de allí Marcelo, taxista de unos 40 años, mientras toma café junto a un colega en la barra de un bar de dos metros cuadrados. Según cuenta, una marca de cerveza "sacó la estrella roja que tiene su logo" para no quedar asociada a Lula.

Enfrente, un cartel con un águila abriendo la boca indica "Santuario del Arcángel Miguel". Raisa Vitoria, de 19 años, que trabaja en la recepción, dice que cada uno puede votar a quien quiera pero que en la iglesia ya tienen su candidato. "Por lo que yo pienso creo que es mejor Bolsonaro, pero en la primera vuelta no lo voté", comenta.

Los vendedores se cruzan de un puesto a otro. Uno dice que en la política "es todo cuestión de intereses", mientras un cliente, Elías, de 53 años, intenta explicar el voto cruzado que hubo en Minas, donde ganó Lula en la categoría presidente y Romeu Zema, aliado de Bolsonaro, para gobernador.

"Sé que sería mejor si los dos cargos fueran del mismo partido, pero yo voto por Lula", asegura Elías.

Unos 30 kilómetros antes de llegar a Juiz de Fora está la localidad Comandante Levy Gasparian, donde el fin de semana el exdiputado y aliado de Bolsonaro Roberto Jefferson disparó 50 tiros de fusil y tres granadas contra policías federales y violó una orden del Supremo Tribunal Federal (STF).

Fue además uno de los 22 municipios del estado de Río que ganó Lula en la primera vuelta.

En un puesto de combustible, antes de ingresar a la ciudad, quien atiende el bar de la estación y el que carga nafta votarán por Bolsonaro "con certeza". "No tanto por él, sino para que no gane el otro", dicen, sin dar nombres, mientras sirven un café azucarado en vaso de vidrio.

En Juiz de Fora Lula obtuvo una ventaja contundente, pero Bolsonaro logró que el gobernador reelecto se pliegue al tramo final de campaña para intentar mimetizarse y arrastrar votos.

Y, en última instancia, en caso de un resultado adverso, sigue vigente la narrativa del fraude. Como dice Raisa Resende de 22 años, mientras atiende una estación de servicio: "Creo, no, tengo la certeza de que hubo fraude y que Bolsonaro tendría que haber ganado en primera vuelta. Y si ahora no gana es porque hubo fraude". (Télam)