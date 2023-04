El juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas argumentó hoy que no reportó los numerosos viajes y vacaciones de lujo que le financió durante más de 20 años un multimillonario conocido por sus donaciones al Partido Republicano porque se trataba de un "amigo cercano".

"Harlan y Kathy Crow están entre nuestros mejores amigos", dijo Clarence Thomas en un comunicado, después de que el medio ProPublica revelara ayer que el juez aceptó lujosos regalos del empresario inmobiliario sin declararlos.

"Como lo hacen los amigos, los hemos acompañado en varios viajes", agregó el magistrado, de 74 años.

Varios congresistas demócratas pidieron investigar el asunto, exigieron su "renuncia inmediata" y abogaron por un código de ética más estricto para los jueces, informó la cadena CNN.

"Al principio de mi mandato en la corte pedí consejo a mis colegas y a otros miembros de la judicatura y me aseguraron que este tipo de hospitalidad personal de amigos íntimos, que no tenían asuntos que tratar con la corte, no tenía que ser reportado", dijo Thomas.

En su investigación, ProPublica también indica que el juez conservador acude casi todos los veranos a una propiedad del empresario Crow en las Adirondacks, en el estado de Nueva York, y que lo acompañó al Bohemian Grove, en California, un club de élite exclusivamente masculino reservado a políticos, artistas, famosos y empresarios.

El magistrado dijo cumplirá con las nuevas reglas que se anunciaron el mes pasado, que establecen que los viajes en aviones privados y las estadías en complejos turísticos privados como el que Crow tiene en Nueva York tienen que ser informados, indicó NBC News.

La amistad entre el juez y el magnate inmobiliario ya había sido objeto de un artículo de The New York Times en 2011, que calificaba de "inusual y éticamente delicada" esa relación.

Y no es la primera vez que el juez se ve inmerso en una controversia. Su esposa Ginni se vio implicada en la cruzada del expresidente Donald Trump por demostrar, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Cuando se supo que había enviado mensajes de texto y correos electrónicos con ese fin, los demócratas denunciaron un conflicto de intereses y le reclamaron a Thomas que rechazara actuar en cualquier expediente electoral.

Designado por el presidente republicano George H.W. Bush en 1991, Thomas fue confirmado en su cargo a pesar de las acusaciones de acoso sexual presentadas por una exasesora, reportó la agencia AFP.

El juez siempre negó la veracidad de esa denuncia, alegando ser víctima de un "linchamiento high-tech". (Télam)