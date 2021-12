El candidato pinochetista de ultraderecha José Antonio Kast dijo no querer hacer un hecho político de la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), quien falleció hoy a los 99 años, el día del cierre de la campaña para el balotaje presidencial del domingo.

Kast dijo que era increíble que justo el día del cierre de campañas se produzca el fallecimiento de Lucía Hiriart, pero aclaró: "No quiero hacer un hecho político de esto"; y envió condolencias a la familia Pinochet.

"Yo lo dejo como un hecho humano", remarcó el candidato.

En declaraciones a Radio ADN, el candidato de la derecha dijo que no irá al funeral, ya que según dijo sería un acto privado y él no es amigo de la familia y no conocía en persona Lucía Hiriart.

Ante la insistencia de los periodistas para que de sus impresiones sobre la recién fallecida viuda de Pinochet, Kast reiteró que no quería hacer un hecho político de esto y que esperaba que desde la izquierda se respete la muerte Lucía.

"Veo que hay gente celebrando, pero creo que no es lo que uno esperaría", dijo Kast.

A pesar de su simpatía con la dictadura pinochetista, Kast sostuvo su tono moderado, que mantuvo los últimos días en búsqueda del voto del centro. (Télam)