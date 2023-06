El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy que entregará sus mensajes de WhatsApp a la comisión que investiga la gestión del Gobierno durante la pandemia de coronavirus, pese a que las actuales autoridades se negaron a hacerlo por considerar que no son relevantes para la pesquisa.

"Le he pedido que se lo pasen. Si el Gobierno prefiere no hacerlo, pediré que me los devuelvan para poder enviárselos de manera directa", expresó Johnson en una misiva en la que incluso se ofreció a entregar conversaciones previas a abril de 2021, informó la agencia de noticias Europa Press.

La comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia, encabezada por la jueza retirada Heather Hallett, había reclamado al Gobierno de Rishi Sunak que entregase antes del 1° de junio los mensajes de Johnson y otros 40 altos cargos.

Sin embargo, el Gobierno incumplió con ese pedido argumentando que los mensajes no sirven para los objetivos de las investigaciones y, además, suponen una injerencia en la labor del Gobierno y la privacidad de sus miembros.

Hallett subrayó que le corresponde a ella definir el nivel de relevancia de las evidencias y advirtió que la no divulgación del material solicitado podría ser considerada un delito penal.

El material bajo escrutinio consiste en mensajes entre el exprimer ministro Boris Johnson y sus asesores durante la pandemia, así como sus diarios y cuadernos personales.

Mientras tanto, se informó que la Oficina del Gabinete está considerando solicitar una revisión judicial sobre la legalidad de estas demandas. (Télam)