La jefa de Gabinete de Colombia, Laura Sarabia, fue citada a declarar ante la Cámara de Representantes acerca de las acusaciones en su contra por presuntamente haber cometido abuso de poder con la niñera de su hijo, que denunció haber sido detenida e interrogada por un supuesto robo.

La cámara votó anoche a favor de una propuesta del diputado de derecha Óscar Villamizar, luego de que la niñera, Marelbys Meza, denunciara en una entrevista con la revista Semana que agentes de la fuerza pública la detuvieron y trasladaron hasta los sótanos de un edificio adscrito a la Presidencia para ser sometida a un detector de mentiras.

"Aquí nos unimos todos para dar a conocer al país que pudo haber existido un abuso de poder y esperamos que la próxima semana el presidente de la Cámara agende esta situación de información", expresó Villamizar, que responde al expresidente Álvaro Uribe, al término de la votación.

Además de Sarabia, también se aprobó la comparecencia del jefe de la Guardia Presidencial, Gerardo Avilán, del director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, entre otros, según el portal de noticias de la emisora RCN.

"Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted", expresó la niñera en la entrevista publicada por Semana el 29 de mayo.

El hecho, según su relató, ocurrió el 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando fue ingresada a un sótano ubicado en frente de la Casa Nariño para someterla a un detector de mentiras luego de la pérdida de un dinero que estaba en un maletín en la casa de Sarabia.

Según Meza, de 51 años, la propia Sarabia le había advertido que la iban a interrogar y ella, aunque no quería ir, estaba obligada para que no la acusen de haber robado.

Meza contó que se subió a un vehículo que la pasó a buscar por su casa y fue conducida al palacio presidencial, al cual no ingresó por las puertas oficiales, no hubo controles ni quedó registrado su ingreso.

"No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo la mujer.

La historia había empezado el día antes, cuando se enteró de que alguien había robado el dinero en efectivo que estaba en el maletín que, dos días antes, le entregó en sus manos una mujer policía que trabaja con Sarabia.

“Cuando llegué, estaba la Sijín, la Policía. Me tomaron huellas, me preguntaron (...) yo le dije que no había cogido nada. Entonces, me mandan para el primer piso del edificio para hacerme la indagatoria por escrito preguntándome qué había pasado, cómo era la maleta, quién entró", relató Meza.

Sarabia no reveló a la prensa una cifra definitiva, aunque su denuncia ante la Fiscalía fue por algo más de 30 millones de pesos colombianos (6.700 dólares). (Télam)