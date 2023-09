El ex presidente de Colombia Iván Duque afirmó que le "gusta la propuesta de Patricia Bullrich", candidata a jefa de Estado por Juntos por el Cambio, y consideró que "se enfrentó con contundencia y claridad al kirchnerismo". En una entrevista con Noticias Argentinas, Duque destacó a Bullrich y remarcó: "Ella argumentó también a favor de una economía de mercado y la defendió. Ella argumentó en favor de la seguridad y la está defendiendo como valor democrático y como bien público. Y yo creo que ella es un cambio". "A mí me gusta la propuesta de Patricia Bullrich. Primero, lo que ella hizo, y eso hay que valorarlo, es consistente. Ella lleva muchos años defendiendo unas ideas y se enfrentó con contundencia y con claridad al kirchnerismo. Ella argumentó también a favor de una economía de mercado y la defendió", indicó el ex mandatario colombiano. Asimismo, añadió: "Ella argumentó en favor de la seguridad y la está defendiendo como valor democrático y como bien público. Y yo creo que ella es un cambio. Y ese cambio, ese cambio real, ese cambio sensato, ese cambio argumentado, es un cambio que vale la pena también considerarlo como la opción que los argentinos deben votar". El ex presidente colombiano entre 2018 y 2022 participó en la Legislatura Porteña del encuentro anual de la Fundación Libertad, donde también estuvieron los ex mandatarios y primeros ministros como Mario Abdo de Paraguay; Mauricio Macri de Argentina; José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, entre otros

