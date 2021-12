(Por Marianela Mayer).- A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el senador Iván Cepeda advirtió que sin una convergencia del centro y de la izquierda "se va a repetir la historia" de una derrota electoral del candidato de izquierda Gustavo Petro, quien cuatro años después de perder el balotaje frente a Iván Duque se presenta como el aspirante de una alianza de fuerzas progresistas y liberales, el Pacto Histórico.

En una entrevista con Télam durante su paso por México para una reunión del Grupo de Puebla, el legislador del partido Polo Democrático Alternativo defendió "el cambio profundo y estructural" que propone esta flamante alianza y destacó el rol que los movimientos sociales y los jóvenes tendrán en estos comicios.

- Télam: En 2022, Colombia celebra dos procesos electorales y usted integrará la coalición liderada por Petro. ¿Cómo se está preparando el Pacto Histórico?

- Iván Cepeda: Es un proyecto que está surgiendo y se está construyendo. Busca ser una alianza muy amplia de fuerzas, que tiene como propósito ser por primera vez Gobierno alternativo en Colombia. Hecho un análisis sosegado y objetivo, hay condiciones para que ese cambio se produzca. Es por primera vez una alianza de partidos políticos -casi todos los de izquierda y progresistas y de sectores liberales y centro-, pero también de movimientos sociales, lo que es nuevo porque estos no participaban en política o lo hacían de una manera muy fragmentaria para las elecciones del Congreso. Está en evolución: busca un pacto nacional que tenga un propósito de cambio profundo y estructural en la vida del país y a largo plazo. No es una simple alianza electoral para elegir un Gobierno y una mayoría parlamentaria en 2022, sino que se busca un proyecto de 30 años de cambios que se requieren urgentemente en el país: la paz, la democracia, el cambio climático y sus efectos y la desigualdad social.

- T: ¿Cambios estructurales?

- IC: Por supuesto, la reforma rural que en Colombia es indispensable; una política de paz muy ambiciosa que no solamente lleve al cumplimiento total del acuerdo de paz firmado en 2016 -que aún está muy parcialmente implementado-, sino también a uno nuevo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional; y también buscar someter por la vía del diálogo al crimen organizado a la justicia y a la ley. Sería una política que intenta ponerle fin simultáneamente a todas las violencias que han quedado pendientes.

- T: En los comicios de 2018, la derecha logró ganar por poco margen gracias a la supuesta amenaza del castro-chavismo.

- IC: Y también porque no se produjo una convergencia del centro y de la izquierda. Se hubiera podido ganar. Petro tuvo 8 millones de votos, pero si se hubiera sumado todo lo que era el centro político hubiésemos podido derrotar a la extrema derecha. En cambio, el centro se dividió: una parte votó con Petro y otra, como se dice en Colombia, "se fue a ver ballenas". Al candidato del centro Sergio Fajardo le preguntaron por qué no votó por Petro y dijo que estaba viendo ballenas en el Pacífico. ¡Pues eso nos costó cuatro años de uribismo!

- T: ¿Hoy el contexto cambió? El Gobierno cayó en las encuestas y la tendencia electoral de los últimos años derivó en mayor fuerza de la izquierda.

- IC: Pero vuelve a plantearse el mismo escenario. Si las fuerzas de izquierda y de centro no tenemos en esta oportunidad la capacidad de unirnos, se va a repetir la historia.

- T: Las protestas en Colombia parecen haber dado un nuevo impulso a la organización social. ¿Qué peso cree que tendrán estos movimientos en las elecciones?

- IC: Creo que van a ser muy importantes, no solamente por el electorado que puedan movilizar, sino también por lo que simbolizan y por el voto de opinión que puedan llevar a las urnas. En Colombia, los líderes sociales tuvieron un papel protagónico en la defensa e implementación del acuerdo de paz y a un altísimo costo, puesto que más de mil fueron asesinados. Las personas que representan esos movimientos concitan la simpatía de una franja importante del electorado. También están los jóvenes que entran en ese aspecto, pero vamos a ver qué pasa porque la realidad es que hay una apatía política de los jóvenes. Para nosotros es muy respetable la rebeldía juvenil y necesaria su crítica a la política representativa institucional, pero hay que distinguir entre eso y el apoliticismo, que es un discurso que promueve la derecha para convencer a los jóvenes de que toda acción política es corrupta per se y, por tanto, la política es mala y no deberían andar involucrándose.

- T: Sin embargo, en Cali, epicentro de las protestas, empezaron a organizarse en plataformas políticas.

- IC: Sí y eso en medio de una persecución violenta porque después de las movilizaciones se ha desarrollado una acción criminal de exterminio que es invisible. Los jóvenes terminan asesinados en circunstancias que parecen ser hechos de delincuencia común o en accidentes en extremo enigmáticos. Vemos que quienes encabezaron esas movilizaciones están siendo asesinados, judicializados o exiliados.

- T: ¿Qué se puede hacer frente a eso?

- IC: Obviamente, denunciarlo y ponerlo en evidencia. En Colombia esto no es nuevo, vivimos en esa dinámica permanentemente y hemos creado métodos y procedimientos para esto. Ahora, es una pelea de David y Goliat. Estamos, de un lado, gente desarmada que tiene como única herramienta la denuncia, la opinión pública, entablar procesos judiciales, movilizarse y participar en elecciones. Del otro, hay un aparato supremamente sórdido y criminal que no tiene ningún escrúpulo y actúa de todas las formas posibles, bien sea como institución -la Policía es un cuerpo dedicado a violar derechos humanos- o con paramilitares urbanos que aparecen en las calles con policías disparándole a la gente. Es una lucha desde todo punto de vista asimétrica. (Télam)